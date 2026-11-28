- Publicidad -

El requerimiento responde al incremento de retiros en ventanilla y ocurre luego de que la compra de divisas de particulares superara los US$ 3.000 millones durante octubre.

Las entidades financieras solicitaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) la provisión de billetes físicos por un monto cercano a los 200 millones de dólares, de acuerdo con los datos del mercado financiero difundidos recientemente. El pedido busca reforzar la disponibilidad de efectivo en sucursales y cajeros automáticos ante una salida de depósitos en moneda extranjera.

La operatoria apunta a garantizar la liquidez operativa en ventanilla frente al incremento de los retiros por parte de los ahorristas en las distintas plazas del país. Si bien el reporte sectorial atribuyó la solicitud a los mecanismos habituales de abastecimiento preventivo para evitar demoras en la entrega de efectivo, el requerimiento no precisa el volumen exacto de los depósitos retirados que originaron la demanda adicional de billetes.

- Publicidad -

El movimiento en los bancos tomó estado público en paralelo a los registros que reflejaron una sostenida presión cambiaria en el mercado local, donde la compra de divisas por parte de particulares superó los US$ 3.000 millones durante octubre. El refuerzo de billetes en las entidades coincide además con el seguimiento del mercado sobre el nivel de las reservas internacionales de la autoridad monetaria.

En ese contexto financiero, el Banco Central de la República Argentina enfrenta de manera simultánea los cuestionamientos formulados por la Auditoría General de la Nación (AGN) respecto del envío y la custodia de lingotes de oro en el exterior. Desde el sector bancario sostuvieron que la distribución física de divisas responde a la logística ordinaria de cobertura de caja en las sucursales ante la mayor demanda minorista en ventanilla. (Agencia OPI Santa Cruz)