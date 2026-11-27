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La Auditoría General de la Nación detectó pérdidas contables por US$ 1.023 millones en el último ejercicio del Banco Central y objetó tres colocaciones por 96.000 onzas troy realizadas sin respaldo contractual ni póliza de seguro acreditada.

La Auditoría General de la Nación (AGN), presidida por Juan Manuel Olmos, emitió un nuevo informe sobre el destino de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el que documentó el envío de más de 1.000 barras al Banco de Inglaterra, con sede en Londres, y la refundición de 115 lingotes bajo estándares de buena entrega. El reporte oficial remarcó que los estados contables del último año arrojaron pérdidas por US$ 1.023 millones y advirtió sobre incumplimientos, inconsistencias y la falta de entrega de documentación indispensable sobre las operaciones con el metal precioso.

Según el dictamen técnico del organismo de control, el traslado al exterior y el reprocesamiento de los lingotes alteraron de fondo la condición jurídica y patrimonial de las tenencias metálicas de la autoridad monetaria. El informe sostuvo de manera textual: “Esto cambió la naturaleza del activo: el BCRA dejó de tener lingotes físicos en su Tesoro y pasó a ser titular de un derecho de crédito sobre cuentas de ‘oro no asignado’”.

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Tras la difusión de los cuestionamientos, la conducción del Banco Central de la República Argentina rechazó las conclusiones de la auditoría, negó haber registrado resultados negativos superiores a los US$ 1.000 millones y aseguró que no ejecutó movimientos con el oro. Durante una conferencia de prensa realizada el 29 de octubre, las autoridades monetarias afirmaron que las onzas troy permanecen resguardadas entre la bóveda propia de la entidad y el Banco de Suiza.

El Banco Central omitió contratos y pólizas de seguro

La Auditoría General de la Nación expuso severas discrepancias contables entre los registros oficiales del Banco Central de la República Argentina y la versión pública brindada por sus directivos en el Informe de Política Monetaria del tercer trimestre. El organismo auditor consignó en su reporte que en la propia contabilidad de la autoridad monetaria y en los extractos del Banco de Pagos Internacionales (BIS) se identificaron tres colocaciones por un total de 96.000 onzas troy, ejecutadas sin respaldo documental sobre condiciones, autorizaciones, contrapartes ni rendimientos.

La auditoría también puntualizó que el traslado físico de los lingotes se llevó a cabo “sin un instructivo formalmente aprobado y sin acreditar la custodia de la póliza de seguro”. Frente a los descargos públicos de la entidad monetaria, el dictamen de control replicó con dureza: “Las explicaciones posteriores del BCRA en el Informe de Política Monetaria del tercer trimestre y la conferencia de prensa de sus autoridades del 29 de octubre no reemplazan los contratos: rendir cuentas es una obligación para los funcionarios públicos, no una gracia discrecional”.

Ante la persistencia de los vacíos administrativos sobre la custodia y el rendimiento financiero de los activos externos, el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, solicitó formalmente a las autoridades del BCRA que desplieguen “una estrategia de mayor cautela y resguardo” sobre las reservas internacionales y dispongan la “repatriación” del oro hacia el Tesoro de la entidad.

Mientras la Auditoría General de la Nación reclamaba la documentación respaldatoria de las operaciones del Banco Central de la República Argentina, el Poder Ejecutivo respaldó el resguardo de los activos durante su informe de gestión ante el Senado de la Nación. Allí, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró ante el planteo de la senadora riojana del bloque del Partido Justicialista (PJ), Florencia López, que las reservas auríferas están “perfectamente cuidadas”.

En su intervención parlamentaria, Diego Santilli precisó que una fracción del metal permanece en las bóvedas locales y otra en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con asiento en Basilea, y desafió a la bancada opositora al afirmar: “No le demos más vueltas. Hay un informe de la AGN. Léanlo”. El ministro coordinador cerró su respuesta con una ironía dirigida a los legisladores del PJ al señalar: “Parece que vieron ‘La casa de Papel’ y que se fumaron el oro”.

En paralelo, el presidente Javier Milei intervino en la controversia a través de sus redes sociales para desestimar las observaciones técnicas del organismo auditor y calificar el tema como una maniobra política. El mandatario escribió que “es de no creer que sigan con la opereta del oro” y concluyó su mensaje sin aportar precisiones contables sobre las 96.000 onzas troy observadas ni sobre las pérdidas de US$ 1.023 millones asentadas en el último balance: “Cada día más patéticos… Lo que sucede es que el ladrón cree a todos de su misma condición… CIAO!” (Agencia OPI Santa Cruz)