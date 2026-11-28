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La firma investigada Real Central SRL registró en mayo de 2025 un predio de 24.150 metros cuadrados en La Lonja que todavía no figura en el expediente federal y donde se sospecha el traslado de bienes.

El legislador porteño Facundo del Gaiso, integrante de la Coalición Cívica, solicitó al juez federal Daniel Rafecas el allanamiento y la inmediata custodia judicial de una segunda propiedad ubicada en el partido bonaerense de Pilar. La presentación judicial busca preservar elementos de prueba en el expediente que investiga presunto lavado de dinero y desvío de fondos, frente a la sospecha de que hacia ese inmueble se habrían trasladado bienes provenientes de la quinta de Villa Rosa vinculada al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.

El planteo ante el magistrado federal se produjo luego de que una investigación periodística difundida por la señal TN, respaldada en documentación registral y catastral, revelara que la sociedad Real Central SRL sumó un nuevo activo inmobiliario de alto valor patrimonial en territorio bonaerense. De acuerdo con los registros públicos citados en el informe, la firma figura desde el 23 de mayo de 2025 como titular de una quinta de 24.150 metros cuadrados situada en la intersección de las calles Ramos Mejía y Tomás Espora, en la localidad de La Lonja.

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Según los datos asentados en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), el predio de La Lonja cuenta con una superficie edificada cercana a los 880 metros cuadrados, distribuidos en viviendas, quinchos y galpones, con una valuación fiscal que alcanza los 99,9 millones de pesos. El inmueble aún no integra formalmente las actuaciones judiciales que tramitan en el fuero federal para determinar el origen de los fondos con los que Real Central SRL adquirió múltiples propiedades, motivo por el cual la solicitud de Del Gaiso apunta a evitar la eventual dispersión de activos.

La quinta de Real Central SRL en La Lonja

La sociedad Real Central SRL ejecutó durante 2025 una profunda reforma edilicia sobre el terreno de La Lonja, un predio que anteriormente funcionaba como casa de retiros de una congregación religiosa y que hoy presenta rasgos arquitectónicos coincidentes con la mansión investigada en Villa Rosa. La documentación catastral y los relevamientos periodísticos indican que en el terreno de Ramos Mejía y Tomás Espora se construyeron nuevas instalaciones, entre ellas una piscina y una cancha de pádel.

La propiedad exhibe además techos y portones de chapa negra junto a esculturas ecuestres dispuestas en los jardines, elementos estéticos que replican el diseño de la residencia de Villa Rosa que originó la pesquisa federal. El informe de TN señaló que la afición por los caballos constituye un rasgo habitualmente asociado a Pablo Toviggino, aunque aclaró que los registros dominiales no atribuyen de manera formal la titularidad de los inmuebles a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino.

Daniel Rafecas evalúa la hipótesis de testaferros

El juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas analiza la actuación de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes figuran vinculados a las operaciones inmobiliarias canalizadas a través de Real Central SRL bajo la hipótesis de haber operado como presuntos testaferros. Los investigadores judiciales evalúan si ambas personas carecen de la capacidad económica necesaria para justificar el volumen de capital volcado en la adquisición de los bienes incorporados al patrimonio de la empresa.

De acuerdo con la documentación incorporada a la causa y citada por TN, entre mayo de 2024 y mayo de 2025 la firma habría comprado al menos ocho inmuebles, listado que incluye la quinta de Villa Rosa, dos unidades funcionales en el barrio cerrado Ayres Plaza, otras propiedades en Pilar y tres departamentos en el barrio porteño de Belgrano, sin que la quinta de La Lonja figurara en ese relevamiento inicial. La pesquisa periodística también consignó la radicación de una nueva sede de la AFA en Pilar, emplazada en las calles Mercedes y Alfonsín, cuya compra y posterior cesión a la entidad rectora del fútbol local fue objeto de informes previos.

En paralelo a estas actuaciones, la Justicia federal tramita otros expedientes que examinan bienes registrados a nombre del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en distintas jurisdicciones del país. Hasta el momento no se dispusieron imputaciones formales contra los dirigentes deportivos mencionados ni en relación con la quinta de La Lonja ni respecto de las operaciones inmobiliarias ejecutadas mediante Real Central SRL, mientras el fuero federal continúa las diligencias para establecer los beneficiarios finales y el origen de los fondos. (Agencia OPI Santa Cruz)