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(OPI Chubut) – Los pasivos provinciales tendrán el dinero acreditado en cajeros desde el miércoles 2 de diciembre, mientras que los trabajadores en actividad dispondrán de sus sueldos a partir del jueves 3.

El Gobierno del Chubut confirmó el cronograma de pago correspondiente a los haberes de noviembre para jubilados, pensionados y trabajadores de la administración pública provincial. La comunicación oficial fue emitida este viernes por el Ministerio de Economía del Chubut, cartera que fijó el esquema de transferencias en dos tramos consecutivos para los primeros días de diciembre sin informar la masa salarial comprometida.

De acuerdo con el parte de la cartera económica, los depósitos “se realizarán el martes 1 de diciembre para jubilados y pensionados, mientras que a los agentes en actividad se les depositará el miércoles 2”. En los hechos, la liquidación mantiene la secuencia habitual de acreditación diferenciada entre el sector pasivo y la planta activa del Estado provincial.

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En la práctica, los fondos quedarán habilitados para su extracción al día siguiente de cada movimiento bancario a través de la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut. De este modo, el sector pasivo podrá retirar sus haberes desde el miércoles 2 de diciembre, en tanto que los empleados públicos provinciales en actividad contarán con el dinero disponible recién el jueves 3 de diciembre. (Agencia OPI Chubut)