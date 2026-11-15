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AFA y sus intermediarias giraron USD 1.270.000 a yates de lujo

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Las firmas intermediarias TourProdEnter y ProSport Live ejecutaron la mayor parte de los giros en dólares vinculados con los recursos externos de la entidad rectora del fútbol argentino durante 2023 y 2024.

Al menos 1.270.000 dólares provenientes de ingresos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) terminaron en empresas y operadores dedicados al alquiler de yates de lujo. La trazabilidad de las transferencias, difundida por el diario Clarín, expone giros efectuados principalmente mediante compañías encargadas de administrar los recursos externos de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.

Transferencias millonarias desde TourProdEnter

La firma TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni y Erica Gillette y encargada de gestionar ingresos internacionales de la AFA, canalizó la mayor proporción de las divisas detectadas hacia el mercado náutico europeo. Entre las operaciones documentadas figura una transferencia de 321.693 dólares enviada a West Nautical Limited mediante dos pagos ejecutados en abril y julio de 2024.

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Esos fondos cubrieron el alquiler del yate Wyldcrest, una embarcación modelo Ocean 90 a bordo de la cual Claudio “Chiqui” Tapia fue visto frente a las costas de Mónaco el 29 de julio de 2024, tras finalizar la Copa América. El registro de movimientos de la misma empresa comercializadora incluyó otros cuatro desembolsos hacia firmas del rubro: 353.429 dólares girados a CCYachting, 211.200 dólares remitidos a Michlmarine Ibiza, 190.354,51 dólares transferidos a Charter & Dreams y 47.276,33 dólares destinados a Francisco José Flores Ramírez, operador vinculado con Ibiza Rent a Boat.

Giros de ProSport Live y pagos directos de la AFA

La firma ProSport Live, que administraba partidos de la Asociación del Fútbol Argentino en el exterior, transfirió 37.500 dólares a The Charter Agency bajo el concepto contable de préstamo corporativo. La misma intermediaria realizó además anticipos por 100.000 dólares a Starship 4, asociados a un contrato de fletamento con opción de compra sobre una embarcación.

Al cierre de la documentación publicada, no fue posible comprobar si la unidad de Starship 4 fue efectivamente adquirida, si ese capital resultó devuelto o si la compañía operó por cuenta de la entidad deportiva o de alguno de sus directivos. En los registros aparece también un pago directo de 9.150 dólares a nombre de la AFA hacia AB Yachts and Lifestyle, concretado en julio de 2023 para cancelar el alquiler del superyate Sanlorenzo SX76 correspondiente a un servicio prestado en enero de 2023. (Agencia OPI Santa Cruz)

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