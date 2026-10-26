La Justicia rechazó liberar a Ariel Vallejo por riesgo de fuga

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El magistrado federal fundamentó la prisión preventiva en el riesgo de fuga tras comprobar cambios de domicilio sin aviso, ausencias a los controles de la Policía Federal y la retención de vehículos requeridos por el tribunal.

El juez federal de la Justicia de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, rechazó el pedido de excarcelación de Ariel Vallejo, dueño de la firma Sur Finanzas, quien permanece detenido e imputado en una causa que investiga una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal. El magistrado denegó la solicitud tras recibir la declaración del financista en las actuaciones registradas de forma preliminar, luego de que su abogado defensor, Pablo Parera, apelara la revocación del régimen de libertad condicional con el que había sido beneficiado anteriormente.

La resolución judicial sostiene que la conducta desplegada por el titular de la entidad financiera configura “un riesgo concreto de fuga” para el expediente en curso. Rodríguez Ponte dictó el encarcelamiento luego de verificar que el acusado incumplió las pautas de su soltura al omitir su presentación mensual obligatoria ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, ocultar el cambio de su domicilio real y retener los vehículos que tenía orden de entregar a disposición del juzgado.

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En los fundamentos del fallo, el titular del tribunal federal advirtió que “las circunstancias mencionadas no constituyen meras irregularidades formales carentes de trascendencia” dentro del proceso penal. El juez documentó que Vallejo mantiene vínculos operativos con diversas sociedades, cuentas bancarias y bienes registrados a nombre de terceras personas, advirtiendo en la pieza resolutiva que el imputado “podría valerse de esos recursos para eludir la acción de la justicia”.

Los descargos de Ariel Vallejo

Ariel Vallejo, financista con vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), intentó justificar el incumplimiento de las medidas procesales ante la Justicia de Lomas de Zamora durante la ampliación de su declaración indagatoria. Respecto a la falta de comparecencia mensual en la sede policial, el dueño de Sur Finanzas atribuyó sus ausencias a “una interpretación equivocada de las condiciones impuestas y destacando las presentaciones efectuadas con posterioridad”.

Las diligencias ordenadas por el juzgado en el domicilio declarado en la localidad de Banfield constataron que el empresario no residía en la propiedad y que los vecinos de la zona aseguraron no haberlo visto en el lugar. Frente a las pruebas recolectadas, el detenido admitió en su indagatoria que mudó su residencia a fines de agosto, aunque recién notificó esa modificación al tribunal el 15 de octubre.

Sobre la retención de la flota automotor reclamada en el expediente, el imputado alegó que las unidades “se encontraban en la sede de Sur Finanzas y no pudieron entregarlos ese día concreto porque en la dependencia policial no había personal para recibirlos”. Pese a los argumentos de la defensa técnica, el juez Rodríguez Ponte ratificó la detención tras concluir en su fallo que “no existe a esta altura del proceso otra medida menos gravosa que no sea el encarcelamiento preventivo, para asegurar el cumplimiento de las futuras obligaciones procesales”. (Agencia OPI Santa Cruz)