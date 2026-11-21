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El jefe de Estado participó de la inauguración del primer local de la automotriz de Elon Musk en el barrio porteño de La Boca y atribuyó al esquema económico anterior dos décadas de estancamiento.

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó el acto oficial de lanzamiento de Tesla en Argentina, evento que marcó el desembarco formal de la automotriz estadounidense dirigida por Elon Musk en el mercado local. La presentación comercial tuvo lugar en el barrio porteño de La Boca, donde la compañía inauguró su primer local en el país, aunque el reporte oficial del encuentro no precisó montos de inversión ni modelos disponibles para la venta.

Durante su intervención en el acto de apertura, Milei agradeció a Tesla Argentina por la convocatoria y por decidir operar en la plaza local. “Agradezco a Tesla Argentina por la invitación y por apostar al mercado argentino. Hoy inauguramos el primer local en el país de una marca que está haciendo historia en el mundo“, afirmó el mandatario al iniciar su discurso ante los asistentes en la sede porteña.

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En rigor, el jefe de Estado utilizó la plataforma del lanzamiento empresarial para cuestionar las políticas económicas aplicadas en las últimas décadas en el país. “Este hito no es menor, ya que durante décadas la Argentina vivió detrás de su propia cortina de hierro por perseguir teorías económicas obsoletas“, sostuvo Milei, y añadió que el país se cerró al mundo y observó cómo los países vecinos lo superaban progresivamente.

En el cierre de su alocución en el barrio de La Boca, el presidente Javier Milei apuntó directamente contra el esquema económico anterior y lo responsabilizó por el retroceso productivo. “Ese supuesto modelo eligió unos pocos ganadores y sometió al resto a ser perdedores. Prometieron crecimiento y dejaron 20 años de estancamiento“, concluyó el mandatario sin que la comunicación oficial detallara anuncios normativos ni cronogramas de expansión comercial de la firma estadounidense. (Agencia OPI Santa Cruz)