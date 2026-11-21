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Un relevamiento de Junior Achievement y el CEPE de la Universidad Di Tella sobre 4.144 jóvenes muestra que el uso frecuente de billeteras digitales saltó del 11% al 63% en cuatro años, aunque cae el ahorro sistemático.

La exclusión financiera entre los adolescentes de Argentina descendió al 4% en 2026, tras ubicarse en el 9% durante 2024 y en el 41% en 2022, según los datos de la tercera investigación titulada “Los adolescentes y las finanzas. Conocimiento y hábitos en Argentina”. El estudio fue elaborado de forma conjunta por Junior Achievement y el Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Di Tella (UTDT) sobre una muestra nacional de 4.144 adolescentes de entre 14 y 19 años, complementada con cuatro grupos focales.

En los hechos, la expansión de las plataformas digitales modificó los hábitos transaccionales de los jóvenes en un lapso de cuatro años. De acuerdo con la medición correspondiente a 2026, el 63% de los encuestados utiliza billeteras digitales como medio de pago más frecuente, frente al 50% registrado en 2024 y al 11% relevado en 2022, mientras que en ese mismo período el uso habitual de dinero en efectivo retrocedió del 42% al 26%.

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A pesar de esa mayor bancarización digital, el informe del CEPE y Junior Achievement advierte un retroceso en las conductas de resguardo de capital y en la seguridad operativa frente a maniobras delictivas. Aunque el 78% de los jóvenes manifiesta una actitud favorable hacia el ahorro, la proporción de adolescentes que guarda dinero de manera sistemática cada vez que percibe ingresos cayó 5 puntos porcentuales respecto de 2024, al pasar del 49% al 44%, mientras otro 34% ahorra de forma ocasional pero termina gastando esos fondos.

Junior Achievement y el CEPE advierten caída en la confianza financiera

El relevamiento de Junior Achievement y el Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia (CEPE) expone que la confianza de los adolescentes argentinos para administrar su propio dinero cayó del 28% en 2024 al 21% en 2026, al tiempo que creció del 12% al 15% el segmento que admite no saber cómo manejar sus recursos y demanda capacitación. Esta fragilidad educativa se profundiza según el estrato social, dado que el 57% de los jóvenes de nivel socioeconómico bajo exhibe un nivel pobre de conocimientos financieros, frente al 40% observado en el nivel alto.

En paralelo, el estudio de la Universidad Di Tella documenta la exposición a apuestas online y fraudes digitales durante el corte estadístico de 2026. El 20% de los adolescentes confirmó haber recibido un intento de estafa virtual y otro 23% declaró no estar seguro de haber atravesado un episodio similar, con el agravante de que, entre quienes lograron identificar la maniobra fraudulenta, el 77% optó por ignorarla y apenas el 21% efectuó el reporte correspondiente.

Los resultados del trabajo conjunto de Junior Achievement y el CEPE de la Universidad Di Tella revelan además una disparidad persistente entre varones y mujeres respecto de la autopercepción de sus capacidades financieras a lo largo de las ediciones medidas entre 2022 y 2026. Según los registros consolidados del informe, el 42% de los varones considera que posee mayores conocimientos financieros de los que efectivamente demuestra en las evaluaciones técnicas, proporción que desciende al 31% entre las mujeres.

En sentido inverso, el 26% de las adolescentes mujeres subestima sus propios saberes financieros frente a los resultados objetivos que obtiene, mientras que entre los varones esa subestimación alcanza al 17%. De acuerdo con el informe técnico, esta brecha entre conocimiento real y percepción subjetiva se reproduce de manera transversal en todos los niveles socioeconómicos relevados en el país. (Agencia OPI Santa Cruz)