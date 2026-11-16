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La organización prevé 1.200.000 asistentes en la Base Aérea de Las Palmas y busca superar la marca de Francisco en 2018, tras el paso del pontífice por Uruguay y la Argentina.

Largas filas de fieles comenzaron a formarse desde la noche del domingo en los accesos a la Base Aérea de Las Palmas, en Lima, para aguardar la misa multitudinaria con la que el papa León XIV cierra su primera gira por Latinoamérica tras haber visitado Uruguay y la Argentina. La organización del evento proyectó una concurrencia de 1.200.000 personas, distribuidas en 37 bloques a lo largo de 70 hectáreas del predio militar, según consignó un informe del sitio DW.

Para garantizar la custodia y ordenar el flujo vehicular ante la llegada de cientos de miles de asistentes, las autoridades dispusieron un despliegue de 7.000 policías tanto en el interior como en los alrededores de la base aérea de la capital peruana. La expectativa central de los organizadores consiste en superar la convocatoria registrada por su predecesor, el papa Francisco, quien en 2018 reunió a un millón de personas en el mismo país.

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De acuerdo con reportes de medios internacionales, los primeros peregrinos en ubicarse en las filas arribaron desde distintas regiones de Perú, incluidos contingentes que viajaron desde Piura, en la costa norte, a 18 horas en autobús, y desde la sureña Ica, vecina a Lima, sin retroceder ante el pronóstico de intenso sol para después del amanecer. Los testimonios recogidos por la prensa coincidieron en destacar el mensaje de alegría y esperanza que acompaña el recorrido sudamericano del pontífice.

Operativo de transporte en Lima

La celebración religiosa encabezada por el papa León XIV en Lima incluyó además un homenaje al fervor popular por el Señor de los Milagros, cuya imagen fue trasladada desde su santuario ubicado en el centro histórico de la capital peruana hasta la Base Aérea de Las Palmas. Frente a la magnitud de la movilización prevista, toda la ciudad de Lima fue declarada en día festivo no laborable para el sector público.

En paralelo al asueto administrativo en Lima, las líneas de transporte del Metro y del sistema de autobuses del Metropolitano acondicionaron rutas y horarios extraordinarios para asegurar el traslado de los fieles durante toda la madrugada del lunes y facilitar el retorno a sus hogares una vez finalizada la ceremonia. (Agencia OPI Santa Cruz)