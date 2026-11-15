Papa León XIV encabezó una misa multitudinaria en Perú

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El pontífice recordó sus casi dos décadas de misión en territorio peruano durante la homilía en Cajamarca y continuará sus actividades oficiales en Cusco, Pucallpa y la Base Aérea Las Palmas.

El papa León XIV encabezó este sábado una misa multitudinaria ante miles de fieles en la explanada de Santa Cruz de Suchabamba, en Cajamarca, como parte de su visita oficial a Perú, país donde desarrolló casi dos décadas de misión religiosa. Durante la ceremonia, el pontífice sostuvo que “la fe en los altos Andes ha crecido sencilla y genuina” y afirmó que la vivencia de los valores evangélicos y las tradiciones religiosas unificaron el estilo de vida de los ciudadanos frente a las adversidades.

En su homilía en la localidad cajamarquina, el Santo Padre aseguró a los asistentes que “la fe los hace grandes en sus aspiraciones” y remarcó la resiliencia de la población local mediante la frase “la adversidad no puede contigo, por eso vuelves hoy, amigo”. Asimismo, destacó que en la “tierra de raíces andinas, donde floreció el Imperio Inca” se erigió una “profunda fe cristiana” que motivó a miles de habitantes de la región a suspender sus labores diarias para peregrinar hacia el encuentro religioso.

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La agenda oficial de León XIV en territorio peruano incluyó previamente el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Según el cronograma informado para las próximas jornadas, este domingo el líder de la Iglesia Católica viajará a Cusco y Pucallpa, donde mantendrá un encuentro con los fieles, encabezará el rezo del Ángelus, participará en actividades junto a misioneros y pueblos amazónicos, y oficiará una Santa Misa en la Villa Deportiva Regional Uncavali.

El lunes, el pontífice cerrará su gira en Perú con una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y la celebración de una misa en la Base Aérea Las Palmas. Tras esa última actividad institucional, realizará la ceremonia oficial de despedida antes de emprender su vuelo de regreso al Vaticano. (Agencia OPI Santa Cruz)