El papa León XIV arribó a Perú tras dejar Argentina

- Publicidad -

La presidenta Keiko Fujimori recibió al pontífice en la Base Aérea de El Callao. El jefe de la Iglesia católica cumplirá actividades oficiales en seis ciudades peruanas hasta el lunes 16 de noviembre.

El papa León XIV arribó a las 19:02 (hora argentina) a la Base Aérea de El Callao, en Perú, para cumplir la última etapa de su gira apostólica por Sudamérica. La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, acompañada por integrantes de su Gobierno, recibió al jefe de la Iglesia católica al pie del avión procedente de Buenos Aires, tras un recorrido iniciado el 6 de noviembre en Uruguay y continuado desde el 8 de noviembre en Argentina.

Durante su primera jornada en territorio peruano, el pontífice se trasladará al Palacio de Gobierno, en Lima, para la bienvenida oficial encabezada por Fujimori. Luego mantendrá un encuentro con autoridades estatales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde pronunciará el primer discurso de su estadía según el programa oficial.

- Publicidad -

Agenda oficial de León XIV en Lima

La agenda del papa León XIV en Perú se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre e incluirá actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. El jueves 12 de noviembre, a las 9:30 hora local (11:30 de Argentina), el pontífice se reunirá con los obispos peruanos en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima y ofrecerá un segundo mensaje.

A las 10:20, León XIV oficiará su primera homilía durante la celebración de la hora media en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista junto a sacerdotes, religiosos y seminaristas. A las 11:30 encabezará el encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza frente a la Catedral, mientras que a las 18:00 presidirá la vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional y cerrará el día a las 20:00 con una cena en la Nunciatura Apostólica.

Nacido en 1955 en Chicago, Estados Unidos, como Robert Francis Prevost, el pontífice llegó a Perú en 1985 como misionero de la Orden de San Agustín, adoptó la nacionalidad peruana en 2015 y fue obispo de Chiclayo entre 2014 y 2023, antes de ser convocado a Roma por el fallecido papa Francisco y elegido como el 267 pontífice el 8 de mayo de 2025. (Agencia OPI Santa Cruz)