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(OPI TdF) – El organismo creado para recuperar deudas del Banco de Tierra del Fuego acumula 285,7 millones de pesos en aportes del Tesoro provincial entre 2025 y 2027 tras reconocer su falta de autosolvencia.

El Gobierno de Tierra del Fuego autorizó una asistencia financiera de 105.663.563 pesos para cubrir los gastos corrientes y operativos del Fondo Residual. El Decreto Provincial 1924/26 ratificó el convenio que firmaron el 28 de octubre de 2026 el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, y el administrador del organismo, Mijail Emmanuel Álvarez.

Esta transferencia se suma a otros dos giros de 90 millones de pesos cada uno otorgados durante 2025, lo que eleva a 285,7 millones de pesos el monto comprometido por el Tesoro provincial en esas tres operaciones para sostener la estructura administrativa de la entidad. El propio texto del acuerdo oficial reconoció la insuficiencia de recursos propios y la falta de autosolvencia del ente para afrontar sus operaciones.

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El esquema aprobado establece cuatro desembolsos mensuales consecutivos entre octubre de 2026 y enero de 2027. El Ejecutivo provincial asignó 22,4 millones de pesos para octubre, 22,8 millones para noviembre, 37 millones para diciembre y 23,4 millones para enero del próximo año, sujetando cada pago a la disponibilidad presupuestaria de la Provincia.

El Fondo Residual recibió 285,7 millones

El Fondo Residual de Tierra del Fuego depende de los aportes directos del Tesoro provincial porque no logra generar ingresos suficientes para financiar su propio funcionamiento administrativo. Entre 2025 y el primer mes de 2027, el Gobierno de Tierra del Fuego comprometió 285,7 millones de pesos repartidos en dos asistencias previas de 90 millones y el reciente convenio por 105.663.563 pesos ratificado por el Decreto Provincial 1924/26.

La situación financiera del organismo contradice el objetivo económico que fundamentó su creación en Tierra del Fuego, ya que la estructura diseñada para recuperar activos estatales consume recursos fiscales para sostener sus gastos corrientes. La cláusula operativa del convenio firmado por Alejandro Barrozo y Mijail Emmanuel Álvarez exige que el Fondo Residual destine el dinero exclusivamente a funcionamiento y rinda cuentas dentro de los 30 días posteriores a cada transferencia.

La Ley Provincial 478 creó el organismo en marzo de 2000

La Ley Provincial 478, sancionada en marzo de 2000, creó el Fondo Residual durante el fallido proceso de transformación del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego (BTF) en sociedad anónima. El mandato legal ordenó administrar y recuperar los créditos morosos y los bienes en garantía excluidos de la cartera del BTF para resguardar el patrimonio fiscal de la Provincia.

A más de 26 años de su puesta en marcha, el Fondo Residual atravesó diversos escándalos judiciales vinculados al manejo de las cobranzas y nunca precisó los montos recuperados mediante acuerdos o litigios. El organismo tampoco informó de manera detallada el saldo de los créditos pendientes de cobro ni el total erogado en salarios, honorarios y gastos operativos durante este cuarto de siglo, manteniendo la obligación de presentar sus rendiciones administrativas en un plazo de 30 días tras cada giro del Tesoro provincial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)