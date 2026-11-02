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La causa por lavado contra Sur Finanzas sumó allanamientos

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El Juzgado Federal de Lomas de Zamora ejecutó allanamientos en las sedes centrales de Banco Industrial y Banco Hipotecario para secuestrar documentación sobre maniobras millonarias vinculadas a la firma Sur Finanzas y su titular detenido.

El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, a cargo del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, ordenó el allanamiento de las sedes centrales de dos entidades bancarias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el contexto de una causa por presunto lavado de activos y evasión tributaria. La medida judicial recayó sobre los edificios del Banco Industrial, emplazado en avenida Santa Fe 880, y del Banco Hipotecario, situado en Reconquista 101, según confirmaron fuentes de los tribunales a la Agencia Noticias Argentinas.

La investigación apunta a esclarecer los circuitos de respaldo financiero provistos a la compañía Sur Finanzas, cuyo titular, Ariel Vallejos, permanece privado de su libertad y registra vínculos con Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. En la sede del Banco Industrial, las autoridades judiciales focalizaron las pesquisas sobre Andrés Meta, uno de sus directivos, a fin de recolectar balances, contratos y constancias contables que determinen el grado de participación de las firmas en las operatorias bajo sospecha.

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Giros billonarios en cuentas bancarias

El magistrado Juan Tomás Rodríguez Ponte constató movimientos financieros por $1,73 billones dentro de una cuenta operativa del Banco Industrial entre enero de 2024 y octubre de 2025. Las actuaciones instruidas en el fuero federal determinaron que la entidad financiera habría suministrado estructura crediticia a la firma de Vallejos para canalizar colocaciones sin los debidos reportes de origen de los fondos.

En paralelo, los peritajes sobre el Banco Hipotecario revelaron transferencias hacia la sociedad Pagos Dica S.A. por un importe acumulado de $14.898.126.922,66 en el período comprendido entre el 3 de noviembre y el 1° de diciembre de 2025. De ese total registrado por la pesquisa judicial, se verificó una operación singular por $2.160.563.306,57 ejecutada exactamente durante el mismo día en que las fuerzas de seguridad allanaban las oficinas comerciales de Ariel Vallejos. (Agencia OPI Santa Cruz)

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