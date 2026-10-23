Juzgado Federal de Lomas de Zamora ordenó detener a Ariel Vallejo

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El Juzgado Federal de Lomas de Zamora ordenó arrestar a Ariel Vallejo tras detectar riesgos procesales, compras en efectivo por U$S 500.000 e inconsistencias detectadas por ARCA y el Banco Central en sociedades vinculadas al financista.

El juez federal Tomás Rodríguez Ponte, a cargo del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, ordenó la detención de Ariel Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas, en el marco de la causa penal que investiga una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal. La resolución judicial revocó el régimen de libertad del financista ante la comprobación de riesgos procesales concretos derivados de reiterados incumplimientos a las pautas de conducta impuestas por el tribunal.

La resolución determinó que Vallejo omitió presentarse de forma mensual ante la Policía Federal Argentina, no notificó su cambio de domicilio real y evitó entregar la totalidad de los automotores que registran orden de secuestro vigente. Frente a estas irregularidades, el magistrado sostuvo que “esas omisiones no son meros descuidos formales” y fundamentó que “muestran que el imputado se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad, y que hoy el Juzgado no tiene certeza del lugar en que reside“. La medida dispuso además citar a declaración testimonial a cinco personas y ampliar las indagatorias a otros 16 imputados en el expediente federal.

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El juez Tomás Rodríguez Ponte amplió las imputaciones contra Ariel Vallejo tras incorporar informes técnicos remitidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y el Banco Central de la República Argentina. La instrucción determinó que estos reportes oficiales individualizaron operaciones económicas, bienes registrables y estructuras societarias no contempladas en las descripciones previas de la causa.

De acuerdo con el dictamen judicial, la pesquisa acreditó la adquisición de una propiedad en el country Saint Thomas Este de Canning por un monto de U$S 500.000, cancelado mediante dinero en efectivo. Asimismo, el tribunal detectó compras de vehículos e inmuebles bajo la misma modalidad a través de la firma Cluster Palace Beach S.A., una sociedad anónima que carecía de cuentas bancarias operativas. La acusación formal sostiene que Vallejo constituyó junto a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, un entramado corporativo orientado a canalizar activos de origen ilícito procedentes de operaciones cambiarias marginales realizadas por Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y Ars Cambios S.A.S. con otras agencias del sector.

Vínculos con la conducción de la AFA

El financista Ariel Vallejo afronta cargos por evasión de tributos y aportes a los recursos de la seguridad social, maniobra ejecutada mediante el uso de cuentas bancarias, mutuales y billeteras virtuales abiertas a nombre de allegados, dependientes y terceras personas sin respaldo patrimonial. El magistrado ordenó la entrega de 24 vehículos de propiedad del imputado para ponerlos bajo custodia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lote que incluye una Ferrari modelo California Descapotable y tres motocicletas destinadas a un eventual decomiso definitivo.

El tribunal mantuvo vigente la prohibición expresa para que el titular de Sur Finanzas desarrolle intermediación financiera por sí o por interpósita persona en todo el territorio nacional. Las actuaciones judiciales alcanzan derivaciones sobre convenios comerciales suscriptos con la Asociación del Fútbol Argentino, institución presidida por Claudio Chiqui Tapia, con la cual la firma investigada articuló contratos de sponsoreo con diversos clubes de fútbol profesional. La situación de libertad de Vallejo se examinará nuevamente una vez sustanciada la audiencia de indagatoria y resuelta su situación procesal. (Agencia OPI Santa Cruz)