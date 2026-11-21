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El indicador avanzó 140 puntos en una sola jornada frente a los 931 puntos previos, en medio de la caída de los bonos en dólares, la volatilidad en Wall Street y las dudas sobre las reservas del Banco Central.

El riesgo país de Argentina perforó nuevamente el techo de los 1.000 puntos básicos durante la jornada financiera del viernes 20 de noviembre y cerró en 1.070 unidades, tras registrar un salto del 15% respecto de los 931 puntos anotados en la rueda previa. El movimiento representó un incremento de 140 puntos en un solo día y devolvió al indicador financiero a niveles superiores a las cuatro cifras después de más de un año.

En los hechos, el repunte del indicador reflejó una nueva jornada de retrocesos para los bonos soberanos argentinos emitidos en dólares y una mayor cautela de los operadores frente a los títulos de deuda local. En la plaza financiera, los inversores evalúan de manera permanente el diferencial de rendimiento de los bonos argentinos respecto de los títulos del Tesoro de Estados Unidos para determinar el costo del crédito y la percepción de riesgo sobre la economía nacional.

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Al mismo tiempo, el deterioro de los activos locales coincidió con un frente externo adverso marcado por la volatilidad en Wall Street, las correcciones en los principales índices bursátiles y el nivel de las tasas de interés internacionales. Ese escenario global redujo la demanda por instrumentos de mercados emergentes y presionó a la baja sobre los títulos públicos argentinos, que acumularon pérdidas consecutivas en las últimas ruedas.

El Banco Central y la acumulación de reservas

A los condicionantes financieros internacionales se sumaron variables internas que los analistas del mercado siguen con atención, encabezadas por el ritmo de acumulación de reservas internacionales del Banco Central y los interrogantes sobre el acceso al financiamiento futuro. En rigor, los operadores financieros monitorean la capacidad efectiva de la economía argentina para reunir divisas y garantizar el cumplimiento de los compromisos de deuda en moneda extranjera.

Con el cierre del viernes 20 de noviembre en 1.070 puntos básicos, el mercado financiero finalizó la semana bajo una señal de alerta sobre la cotización de la deuda soberana. De acuerdo con el seguimiento de los operadores, el comportamiento de los mercados globales, la evolución diaria de las reservas del Banco Central y las definiciones de política económica determinarán en las próximas ruedas si los bonos argentinos logran estabilizar sus paridades o si persiste la volatilidad. (Agencia OPI Santa Cruz)