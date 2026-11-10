El riesgo país bajó 7% y cerró en 872 puntos básicos

- Publicidad -

Los bonos soberanos argentinos acompañaron el avance superior al 2% en Wall Street, mientras el retroceso del 5% en el petróleo presionó a la baja a las acciones energéticas locales.

El riesgo país de la Argentina descendió 66 unidades al inicio de la semana para ubicarse en 872 puntos básicos, lo que representa una baja del 7% respecto del cierre del viernes. El retroceso se produjo en una rueda alcista para los bonos soberanos argentinos (Bonares y Globales), luego de que el indicador superara la barrera de los 900 puntos la semana pasada por primera vez desde octubre de 2025.

La mejora de la deuda local acompañó el sesgo positivo de los mercados internacionales en el arranque semanal. Los principales índices de Wall Street operaron con subas superiores al 2%, impulsados por el avance del 2% en el S&P 500 y del 2,3% en el Nasdaq, en una jornada donde los inversores relegaron los temores geopolíticos a la espera de nuevos datos sobre inflación y ganancias corporativas.

- Publicidad -

En el plano energético, la caída de los precios internacionales del petróleo en torno al 5%, asociada a expectativas de distensión en Oriente Medio, aportó calma a las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y favoreció a la deuda de los países emergentes. Este movimiento en las tasas de referencia se combinó con la expectativa del mercado en torno a los próximos datos de la Reserva Federal (Fed).

Pese al alivio en los títulos públicos, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street mostraron resultados mixtos debido al impacto sectorial del crudo. El retroceso del 5% en el valor internacional del petróleo castigó a los papeles energéticos, con caídas del 2,4% para YPF y del 1% para Vista Energy.

En sentido inverso, las acciones de Mercado Libre rebotaron un 1,9%, mientras que el Grupo Galicia se mantuvo prácticamente sin cambios con una variación negativa del 0,2%. Según reportes de mercado, el frente financiero continúa asimilando el impacto político de las recientes elecciones de mitad de término en Estados Unidos y los comicios en Brasil, un escenario que suma exigencia sobre la agenda económica. (Agencia OPI Santa Cruz)