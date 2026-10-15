El riesgo país trepó a 640 puntos

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El índice elaborado por JP Morgan trepó 29 unidades hasta alcanzar los 640 puntos básicos, acumulando un alza mensual del 5,4% mientras los bonos soberanos retrocedieron hasta 0,79% en Wall Street.

El riesgo país de la Argentina trepó hasta los 640 puntos básicos durante la operatoria de este jueves, registrando un incremento diario del 4,7% frente al cierre previo. La medición que confecciona la entidad financiera JP Morgan sumó 29 unidades respecto de los 611 puntos de la jornada anterior, acumulando una suba del 5,4% en lo que va del décimo mes del año, en un contexto de retracción generalizada para los activos de deuda soberana.

La desmejora en las cotizaciones se produjo de forma simultánea a la presentación del presidente Javier Milei ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Durante su exposición pública, el mandatario afirmó ante el auditorio corporativo que “sigue cayendo día a día el riesgo país” y proyectó que bajo la continuidad de su programa fiscal la variable descenderá por debajo de los 100 puntos básicos durante el próximo año.

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El retroceso de los títulos públicos contradijo la meta expuesta por el jefe de Estado, quien abordó las oscilaciones recientes al señalar que “lo que pasa es que Argentina está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina y yo creo que los argentinos van a decidir en octubre del año que viene por continuar con este cambio”. La plaza financiera desestimó la previsión oficial y acentuó la liquidación de las carteras de bonos globales nominados en moneda extranjera.

La caída de la deuda soberana alcanzó un piso de 0,79% liderada por el bono Global 2041, seguido por el GD46 con un retroceso de 0,71%, el Global 2035 con una baja de 0,62% y el GD38 que cedió 0,6%. En el segmento accionario que opera en Nueva York se registraron desempeños dispares, donde las bajas correspondieron a las firmas energéticas e industriales YPF con una merma del 2,1%, Tenaris con 1,8% y Edenor con 1,1%, frente a repuntes de Globant con 7,5% e Irsa con 2,2%. (Agencia OPI Santa Cruz)