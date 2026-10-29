Javier Milei lidera intención de voto pero el 57,5% pide cambio

- Publicidad -

El relevamiento de CB Global Data ubica a Javier Milei al frente de la intención de voto con el 27,1%, pero registra un empate técnico en balotaje frente a Axel Kicillof y una ventaja mayor para Patricia Bullrich.

El presidente Javier Milei encabeza las preferencias electorales con el 27,1% en un escenario nacional hacia los comicios presidenciales, mientras el 57,5% de los consultados reclama un cambio de gobierno frente a una administración que retiene un 33,8% de respaldo directo a su continuidad.

Los datos corresponden a un relevamiento de la consultora CB Global Data ejecutado entre el 21 y el 25 de octubre sobre una muestra de 1.151 personas, con un margen de error muestral de 2,9 puntos porcentuales. La distancia entre quienes exigen una alternancia política y los partidarios de sostener la conducción actual alcanza 23,7 puntos porcentuales, al tiempo que el segmento sin definición representa el 8,7%.

- Publicidad -

Detrás de la postulación presidencial de Milei se posiciona el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien reúne el 16,5% de las adhesiones, seguido por un postulante respaldado por Cristina Kirchner con el 12,1%. La nómina de competidores ubica a Patricia Bullrich en el cuarto lugar con el 8,5%, a Myriam Bregman con el 7,3%, a la alternativa del Peronismo Federal referenciada en Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos y Victoria Tolosa Paz con el 3,5%, a Miguel Ángel Pichetto con el 0,9%, a otros postulantes con el 6,2%, al voto en blanco con el 3,5% y a los electores indecisos con el 14,4%.

El mandatario nacional Javier Milei obtiene el 43% en un eventual balotaje frente al 40,6% de Axel Kicillof, una diferencia de 2,4 puntos porcentuales que sitúa la disputa en un empate técnico al quedar por debajo del margen de error de la consultora CB Global Data. Las opciones de sufragio en blanco o nulo concentran en esta hipótesis el 8,6%, mientras los votantes indecisos se sitúan en el 7,8%.

La simulación de una segunda vuelta encabezada por Patricia Bullrich arroja un 47,3% de respaldo contra el 40,1% de Axel Kicillof, lo que fija una separación de 7,2 puntos porcentuales a favor de la dirigente. El voto en blanco o nulo en esa alternativa abarca el 5,7% y el universo sin definición comprende el 6,9%, en un cuadro donde el 14,4% del electorado total permanece sin inclinación partidaria en primera vuelta. (Agencia OPI Santa Cruz)