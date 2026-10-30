La Iglesia y el Congreso analizaron la encíclica de León XIV

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Legisladores de distintas fuerzas políticas, el episcopado y autoridades vaticanas debatieron en la Cámara de Diputados los alcances de la encíclica papal sobre inteligencia artificial y advirtieron sobre el aumento del suicidio juvenil.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, encabezó junto a la secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina del Vaticano, Emilce Cuda, un debate institucional en el Congreso de la Nación centrado en la encíclica “Magnifica Humanitas” del papa León XIV. La convocatoria se desarrolló en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados en una jornada celebrada recientemente, previa a la llegada del pontífice al país.

El encuentro fue promovido por el diputado nacional Eduardo Valdés, exrepresentante diplomático ante la Santa Sede, y reunió a dirigentes de diversos espacios partidarios junto a funcionarios distritales. Durante la apertura de las deliberaciones, el legislador peronista remarcó que “la Encíclica del Papa León XIV nos señala que el progreso tecnológico tiene que estar al servicio de la dignidad humana”, planteando además que “el Papa nos interpela a partir de estos avances tecnológicos qué clase de humanidad estamos construyendo, y nos intima a salvaguardar la dignidad humana y el sentido de nuestra casa común”.

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La teóloga y funcionaria vaticana Emilce Cuda expuso la preocupación de la Santa Sede respecto del deterioro en la contención psicosocial y definió a la política como “la forma más alta de caridad”, tomando como referencia doctrinaria el punto 6 del documento papal. Durante su intervención ante los legisladores, la delegada pontificia advirtió de manera directa que “está creciendo el suicidio entre los jóvenes” en el escenario actual.

Al profundizar en esa problemática social, Cuda afirmó que “es un problema cultural que no se puede solucionar sin hacernos preguntas sobre el futuro. Una persona que se suicida es alguien que no puede imaginar un futuro”. La funcionaria del Vaticano remarcó ante los representantes parlamentarios su aspiración institucional de que el intercambio “sirva a una comunidad y también a la política para que sea capaz de instrumentar políticas para que nuestros hijos no se suiciden y puedan imaginar un futuro”, vinculando las directrices de la Doctrina Social de la Iglesia con la custodia del empleo y la libertad.

Marcelo Colombo analizó la transición pastoral

El titular del episcopado, monseñor Marcelo Colombo, expuso las deliberaciones internas de la curia nacional frente al arribo del jefe de la Iglesia católica y admitió que existía “la pregunta de si la visita de León completaba la visita de Francisco”. El arzobispo evaluó el vínculo con el pontificado anterior al señalar que “Francisco no vino porque nunca se fue en esos trece años. Estaba presente en nosotros, en cada mesa, en cada encuentro, en los enojos y las alegrías. En la iglesia no como invitada de piedra sino como protagonista”, añadiendo que la institución cuenta ahora con un líder “que supo agregar las riquezas propias de su mirada”.

La actividad congregó a los excancilleres Jorge Taiana y Felipe Solá, junto a los responsables de las áreas de Culto de la Ciudad de Buenos Aires, María del Pilar Bosca Chillida, y de la Provincia de Buenos Aires, Juan Ignacio Torreiro. Bosca Chillida ponderó que la presencia del pontífice permitirá “dar testimonio, en un contexto de guerras, de que Argentina convivimos en paz entre todas las religiones”.

El plenario sumó la presencia del juez federal Alejandro Slokar, el exembajador Carlos Custer, el exsecretario de Culto Guillermo Oliveri, la titular del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño, Victoria Morales Gorleri, el teólogo islámico Marwan Gill, el presbítero Domingo Bresci y la periodista Bernarda Llorente. El sector legislativo contó con la participación de los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Elia Fernández, Paula Penacca, Cecilia Moreau, Fernanda Miño, Kelly Olmos, Juan Carlos Molina y Carolina Gaillard, quienes cerraron la jornada de análisis doctrinario. (Agencia OPI Santa Cruz)