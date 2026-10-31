Ruta 40 suma nuevo asfalto en el oeste chubutense

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(OPI Chubut) – Los trabajos sobre 42,37 kilómetros de traza nacional se costean mediante el acuerdo de compensación de deuda suscripto con el Estado federal, registrando tareas de calzada y banquinas.

La Provincia del Chubut reactivó las tareas de pavimentación sobre la Ruta Nacional N° 40 en el tramo comprendido entre Facundo y Los Tamariscos, registrando un nivel de avance del 40%, según se informó de manera preliminar. El gobernador Ignacio Torres ratificó que la intervención se desarrolla bajo el denominado Plan Galina con financiamiento de las arcas provinciales.

En los hechos, la financiación de este corredor vial de jurisdicción federal se instrumenta mediante el convenio de compensación de deuda celebrado entre el Estado provincial y el Gobierno nacional. La administración de Ignacio Torres no detalló en su reporte el monto monetario total devengado de la obra ni las partidas específicas aplicadas al tramo en ejecución.

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Compensación de deuda en la Ruta Nacional 40

La administración provincial sostiene la cobertura financiera de la obra en el acuerdo bilateral firmado con la Nación, esquema que permite computar acreencias jurisdiccionales a cambio de intervenir infraestructura vial federal. El gobernador Ignacio Torres defendió el mecanismo al señalar que “estamos dejando atrás años de abandono en las rutas nacionales e invirtiendo recursos propios, que no son más que el esfuerzo de todos los contribuyentes, para devolverles a los chubutenses la seguridad y la conectividad que se merecen“.

El mandatario provincial agregó que “el Plan Galina representa una decisión de gestión muy clara: recuperar rutas que durante años estuvieron abandonadas, con planificación, inversión y obras concretas que empiezan y se terminan“. La administración oficial no brindó precisiones sobre el plazo fijado para la entrega final de la calzada ni el cronograma contractual de desembolsos.

42 kilómetros entre Facundo y Los Tamariscos

La traza intervenida en la Ruta Nacional N° 40 abarca un desarrollo continuo de 42,37 kilómetros en el oeste de Chubut. El reporte oficial especifica que las cuadrillas ejecutan actualmente el acondicionamiento de la base granular previa y colocan una carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor con un ancho de calzada de 7,70 metros.

El proyecto incorpora el ensanche de la plataforma mediante terraplenes, alteo de banquinas, demolición de pavimento deteriorado y una capa anticongelante calculada para el régimen climático local, además de bacheo en caliente y banquinas enripiadas. El reporte gubernamental solicita transitar con precaución en el sector debido a la vigencia del operativo de obra y la señalización preventiva en calzada. (Agencia OPI Chubut)