El STJ definió el padrón de jurados populares

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(OPI Chubut) – El procedimiento conjunto entre el Poder Judicial y el parlamento provincial fijó el padrón definitivo de 6.096 postulantes habilitados para intervenir en los debates penales del bienio 2027-2028.

La Legislatura Provincial y la Secretaría Electoral Permanente realizaron el sorteo oficial que definió la conformación de los tribunales populares habilitados para intervenir en los juicios del bienio 2027-2028 en la Provincia del Chubut, según se informó de manera preliminar tras el acto de adjudicación.

El procedimiento consolidó un padrón definitivo integrado por 6.096 ciudadanos de la provincia. El acto estuvo encabezado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Andrés Giacomone, junto al secretario Electoral Permanente, Alejandro Tullio, quienes supervisaron la nómina final surgida de una instancia de depuración previa que excluyó en forma automática a quienes presentaban incompatibilidades legales o no reunían los requisitos normativos para cumplir con la carga pública.

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La selección aleatoria de los postulantes se concretó mediante una plataforma digital creada, desarrollada y puesta en funciones de forma exclusiva por la Dirección de Procesos y Sistemas de la Secretaría Electoral, organismo técnico que resguarda la nómina que regirá durante los dos períodos judiciales fijados. (Agencia OPI Chubut)