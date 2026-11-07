Chubut

Policía de Chubut actuó ante una nueva balacera contra una vivienda

Policía de Chubut -
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(OPI Chubut) – El ataque ocurrió durante la madrugada del viernes en la calle Juana Azurduy al 1500. La División Criminalística recolectó la evidencia balística en el lugar, marcando el tercer episodio similar en menos de dos semanas.

La Policía del Chubut intervino en el barrio Isidro Quiroga de Comodoro Rivadavia luego de que desconocidos efectuaran 16 disparos de arma de fuego contra una propiedad y un vehículo estacionado, sin que se registraran personas heridas según el parte oficial.

El episodio se produjo durante la madrugada del viernes sobre la calle Juana Azurduy al 1500, de acuerdo con las actuaciones preliminares. La alerta ingresó a través del Centro de Monitoreo, cuyos operadores notificaron a los efectivos de la Comisaría Quinta sobre detonaciones en la vía pública.

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Al arribar al domicilio, el personal policial constató daños materiales en el portón de acceso de la vivienda. Asimismo, los agentes verificaron que una camioneta Toyota SW4 estacionada en el lugar presentaba la luneta trasera destruida por los impactos.

Posteriormente, peritos de la División Criminalística trabajaron en la escena y contabilizaron 16 vainas servidas esparcidas sobre la calzada. Los elementos balísticos fueron secuestrados como evidencia para la investigación iniciada por la fuerza provincial. Con este ataque, el sector acumula tres hechos con disparos contra viviendas en menos de dos semanas, según los registros policiales vigentes. (Agencia OPI Chubut)

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