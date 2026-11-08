Ampliarán infraestructura para la formación pesquera y acuícola

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(OPI TdF) – La obra incorporó tecnología inteligente en el aula principal, rampas de acceso, sanitarios adaptados y un nuevo sector administrativo con participación de tres carteras provinciales.

El Ministerio de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego inauguró recientemente la obra de ampliación del Centro de Capacitación y Formación en Actividades Marítimas “Malvinas Argentinas” (CECAFMA). El proyecto demandó una inversión superior a los 400 millones de pesos, según la información oficial confirmada por la cartera productiva provincial.

La iniciativa integró nuevos espacios físicos, tecnología y equipamiento técnico para fortalecer la capacitación en el sector marítimo. Los ministerios de Obras Públicas y de Trabajo y Empleo impulsaron la ejecución de las tareas junto al área productiva.

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El aula principal del establecimiento incorporó tecnología inteligente, dispositivos de alta complejidad y un sistema de audio ambiental de alta fidelidad. Las cuadrillas también construyeron rampas de acceso, renovaron y adaptaron los sanitarios y sumaron un nuevo sector administrativo.

El ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, sostuvo que la inversión avala “la proyección y el impulso que apuntamos a imprimirle a todo lo que tiene que ver con la formación de perfiles vinculados a la pesca y la acuicultura en la provincia”. Con la habilitación de estas instalaciones, el establecimiento provincial ya cuenta con la infraestructura operativa para dictar las capacitaciones del sector. (Agencia OPI Tierra del Fuego)