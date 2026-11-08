León XIV reclamó límites al poder y defensa del trabajo ante Milei

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El sumo pontífice reclamó fortalecer la educación, proteger a las personas con discapacidad, regular éticamente la inteligencia artificial y combatir la corrupción estatal durante su mensaje institucional en Buenos Aires.

El papa León XIV afirmó ante el presidente Javier Milei que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, durante un discurso pronunciado recientemente en el Palacio Libertad. En su exposición frente a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, el pontífice vinculó el ejercicio del gobierno con el bien común y exigió resultados concretos en la vida cotidiana de las familias argentinas.

León XIV exige subordinar la economía al trabajo

Al abordar la situación socioeconómica ante Javier Milei, el papa León XIV sostuvo que una condición elemental para el bienestar familiar es “poder vivir del propio trabajo”. El líder religioso destacó la labor diaria en el campo, las ciudades, los talleres, las escuelas y los hospitales, y remarcó que “el trabajo permite a una persona sustentar a los suyos, desarrollar sus capacidades y saberse partícipe de la construcción de la Patria”.

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El pontífice pidió estimular la iniciativa privada asegurando que el crecimiento alcance a los sectores más postergados. Su reclamo incluyó de manera explícita a las familias que soportan incertidumbre, a los desocupados, a los adultos mayores que construyeron la sociedad y a los trabajadores cuyos ingresos resultan insuficientes para sostener sus hogares.

En el plano institucional, León XIV definió a la democracia como una herencia sostenida por el sufragio, la participación pública, la libertad de expresión, la confianza en la ley y el respeto a las instituciones. Al dirigirse a los funcionarios públicos, advirtió que “quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado, y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”, alertando además que la corrupción erosiona la confianza ciudadana y reclamando cooperación estatal contra el crimen organizado, la trata de personas y el tráfico de armas y drogas.

En otro tramo de su discurso en el Palacio Libertad, León XIV vinculó el futuro de la Argentina con la retención de sus jóvenes y cuestionó la emigración por falta de oportunidades. “Una Nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, sentenció el pontífice, quien exigió fortalecer la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación científica.

El mensaje también incluyó un llamado a asistir a quienes atraviesan enfermedades, situaciones de dependencia o discapacidad, remarcando que “corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir”. Esa defensa de la vida “desde sus primeros instantes” hasta “su término natural” fue enlazada con la protección de la Tierra, exigiendo que el aprovechamiento de los recursos naturales argentinos beneficie a las comunidades locales.

Respecto a la transformación tecnológica, el papa León XIV centró su análisis en la inteligencia artificial aplicada a la medicina, la educación, la producción y la investigación. Tras señalar que estas herramientas exigen evaluar sus consecuencias, afirmó que “el desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura” y convocó a consolidar la cooperación sudamericana frente a problemas que exceden las fronteras nacionales.

En el cierre de su alocución, León XIV evocó la figura de Francisco al señalar que su llegada al país representaba recorrer en sentido inverso el camino de su predecesor, y rescató al Martín Fierro, Jorge Luis Borges, el tango y el mate como parte de la memoria colectiva nacional. Finalmente, retomó el mandato constitucional de “constituir la unión nacional”, dirigió una oración a Nuestra Señora de Luján y bendijo a los habitantes del país. (Agencia OPI Santa Cruz)