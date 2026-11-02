León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre

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El coordinador del viaje pontificio, Raúl Pizarro, detalló el cronograma que incluye audiencias con Javier Milei, gobernadores y jueces, mientras el Poder Ejecutivo coordinará refuerzos en trenes, colectivos y subtes durante el feriado nacional.

El obispo auxiliar de la Diócesis de San Isidro y coordinador general de la visita pastoral, monseñor Raúl Pizarro, confirmó el esquema logístico, de seguridad y de transporte público dispuesto por las autoridades para las actividades del papa León XIV, quien arribará al país el domingo 8 de noviembre. El dispositivo incluye el refuerzo formal en las frecuencias de trenes, colectivos y subterráneos durante el lunes declarado feriado nacional, a fin de absorber el traslado de los asistentes hacia los actos masivos.

Pizarro precisó en declaraciones a Radio Rivadavia que el arribo del Sumo Pontífice está fijado para las 16:30 en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, donde mantendrá su primer contacto institucional con el presidente Javier Milei. Frente a las consultas sobre el protocolo aeroportuario, el coordinador ratificó que el mandatario esperará en la pista de aterrizaje: “Eso es abajo. Eso es claramente abajo. El protocolo dice eso”, aseguró. Tras un homenaje al general José de San Martín en la plaza homónima, ambos mantendrán una audiencia de 20 minutos en la Casa Rosada y luego se trasladarán al Palacio Libertador para un encuentro con mandatarios provinciales, legisladores del Congreso de la Nación, magistrados del Poder Judicial y el cuerpo diplomático.

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Operativo de seguridad y tránsito en Buenos Aires

El coordinador general Raúl Pizarro explicó que en la Ciudad de Buenos Aires el papa León XIV recorrerá cerca de 20 cuadras en el Papamóvil sobre la avenida del Libertador en dirección al escenario central ubicado junto al Monumento de los Españoles. La traza contará con sectores vallados delimitados para albergar entre 500 y 1.000 asistentes cada uno, reservando las áreas colindantes al altar para autoridades políticas, religiosas y personas con discapacidad.

El funcionario eclesiástico remarcó que las restricciones vehiculares exigirán traslados peatonales prolongados hacia los puntos de concentración urbana: “Todos vamos a tener que caminar. Algunos 10 cuadras, otros 20, otros 30, otros 40”, advirtió Pizarro. El itinerario capitalino culminará el martes por la noche con una convocatoria orientada a jóvenes en el mismo predio de Palermo, tras una visita previa programada para el miércoles en el barrio porteño de Devoto antes de partir hacia el oeste bonaerense.

La Iglesia y el Gobierno nacional coordinan misas en Córdoba y Luján

El obispo Raúl Pizarro confirmó que la comitiva del papa León XIV viajará el martes a la provincia de Córdoba para encabezar a las 10 una misa en el predio de Fadea, con apertura para vigilia desde la víspera y un trayecto previo en Papamóvil. La comitiva proseguirá su itinerario hacia el Arzobispado mediterráneo con una caravana de tres kilómetros y un cierre vespertino en la Catedral junto al clero local, antes de retornar a la Capital Federal.

La etapa final en la provincia de Buenos Aires se concentrará el miércoles en el partido de Luján, donde el Pontífice oficiará una misa a las 10 tras desplazarse 2,9 kilómetros en vehículo adaptado desde la ruta 7 hacia la Basílica. Pizarro aclaró que los vehículos particulares deberán operar en estacionamientos ubicados a cinco o seis kilómetros del radio céntrico, disponiendo unidades de transporte especiales prioritarias para adultos mayores y personas con dificultades de movilidad.

Las gestiones conjuntas entre el Episcopado, la Casa Rosada, la administración porteña y las dependencias provinciales comenzaron el 13 de febrero durante una mesa de trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Respecto a la articulación institucional, Pizarro aseveró: “Yo no quiero que el Gobierno piense como la Iglesia y que la Iglesia piense como el Gobierno”. La organización mantendrá el despliegue de puestos de hidratación, pantallas y sanitarios químicos hasta la desconcentración final de las delegaciones. (Agencia OPI Santa Cruz)