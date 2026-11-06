ADEPA recibe al papa León XIV y pide proteger al periodismo

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La entidad representativa de la prensa argentina reclamó salvaguardas para los contenidos informativos que nutren modelos de inteligencia artificial y respaldó la encíclica Magnifica Humanitas ante el viaje apostólico a la Argentina.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas expresó su beneplácito institucional y dio la bienvenida al papa León XIV con motivo de su visita a la Argentina. La organización de editores manifestó su expectativa de que la presencia del Sumo Pontífice consolide los valores de paz, concordia, diálogo y encuentro en la sociedad nacional.

El pronunciamiento subrayó la postura del pontífice respecto al avance tecnológico acelerado y la necesidad de subordinar las herramientas técnicas a la dignidad de las personas. La entidad ponderó la claridad conceptual expuesta en la encíclica Magnifica Humanitas, documento en el cual la máxima autoridad eclesial convocó a comprometerse con la búsqueda de la verdad y una labor comunicativa responsable.

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Bajo esa doctrina, la conducción de los medios gráficos y digitales enfatizó el llamado pontificio a «desarmar las palabras» como respuesta directa a los riesgos emergentes de la desinformación y la polarización algorítmica. El documento advirtió sobre las presiones que sufren las redacciones ante plataformas que alteran la circulación de los hechos comprobados en el espacio público.

ADEPA exige resguardar los contenidos periodísticos

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas vinculó estas definiciones doctrinales con los debates sostenidos a mediados de octubre durante el encuentro internacional en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En aquel ámbito académico y eclesial, directivos de la organización y editores argentinos plantearon ante la comunidad eclesiástica la urgencia de establecer esquemas de protección efectiva para los contenidos informativos que nutren a los modelos masivos de inteligencia artificial.

Los delegados de la prensa argentina remarcaron que el uso de sus contenidos sin compensación ni marco de amparo lesiona la viabilidad económica de las empresas de comunicación. El pronunciamiento de la entidad reafirmó que resguardar los derechos sobre la producción periodística es un requisito ineludible para sostener la salud democrática y asegurar un debate público fundado en hechos verificables. (Agencia OPI Santa Cruz)