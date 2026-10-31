Tierra del Fuego

Avanza en la legislatura el proyecto de financiamiento educativo

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(OPI TdF) – Las comisiones parlamentarias emitieron dictamen de mayoría para la iniciativa enviada por el Ejecutivo provincial, incorporando gravámenes a Camuzzi Gas del Sur, una alícuota sobre el banco estatal y fondos de Terra Ignis.

La Legislatura de Tierra del Fuego emitió dictamen de mayoría en las comisiones de Economía N° 2 y de Educación N° 4 para el proyecto de ley de financiamiento educativo enviado por el gobernador Gustavo Melella. La iniciativa parlamentaria incorpora modificaciones promovidas por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y contempla su tratamiento en una sesión especial prevista para el próximo lunes en la ciudad de Ushuaia.

El despacho contó con la intervención del ministro de Economía, Alejandro Barroso, y del director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), Oscar Bahamonde, quienes participaron en la discusión técnica del articulado. La redacción final integró recursos tributarios no contemplados en el texto original para solventar la infraestructura escolar en la provincia.

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Nuevos tributos provinciales

La Legislatura de Tierra del Fuego estructuró el esquema recaudatorio en tres fuentes de financiamiento directo para el sistema provincial. El texto legislativo resolvió gravar la actividad de la distribuidora Camuzzi para costear obras en las redes de gas sin trasladar incrementos tarifarios a los usuarios residenciales.

Asimismo, el proyecto aplica una alícuota del 3% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos a las operaciones del Banco de Tierra del Fuego (BTF), estableciendo que el gravamen no afectará los servicios financieros que utilizan los agentes de la administración pública.

El legislador provincial Juan Carlos Pino precisó que el financiamiento sumará aportes de la empresa hidrocarburífera estatal Terra Ignis y mayores contribuciones sobre predios rurales, completando el paquete fiscal que el cuerpo legislativo someterá a votación definitiva en el recinto. (Agencia OPI Tierra del Fuego)

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