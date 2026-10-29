Petroleras de Santa Cruz y Chubut reducen cargas previsionales

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El régimen homologado por Trabajo reduce las cargas patronales de seguridad social hasta diciembre sin afectar el ingreso de bolsillo de los operarios ni los aportes derivados a obras sociales y aseguradoras laborales.

La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo homologó un acuerdo sectorial que asigna carácter no remunerativo al 70% de las remuneraciones petroleras de Santa Cruz y Chubut, una reducción técnica aplicable de forma exclusiva a las contribuciones de seguridad social patronal entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2026.

El esquema normativo quedó formalizado mediante la disposición 794/2026, suscripta el 22 de junio tras el pacto alcanzado el 2 de junio y registrado formalmente el día 23 de ese mes. La medida alcanza de manera directa al personal operativo y de supervisión encuadrado bajo los convenios colectivos 605/10, 611/10 y 784/21 que presta servicios en los yacimientos de ambas provincias patagónicas.

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La exención previsional comprende los aportes patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP), al Fondo Nacional de Empleo y al sistema de asignaciones familiares. El texto oficial ratificó que el porcentaje pactado no altera la percepción neta salarial de los trabajadores ni disminuye sus haberes de bolsillo en las liquidaciones mensuales.

El Ministerio de Trabajo fijó excepciones previsionales

La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo determinó que el 30% restante de los haberes conserva pleno carácter remunerativo y no puede perforar el piso del salario mínimo, vital y móvil. Asimismo, el tratamiento excepcional excluyó de la base no remunerativa a los aportes y contribuciones destinados a obras sociales, aseguradoras de riesgos del trabajo, cuotas sindicales y mutuales, criterio que también absorbe al sueldo anual complementario devengado durante el segundo semestre de 2026.

La homologación excluyó de este beneficio tributario a los dependientes que cumplan las condiciones para jubilarse durante 2026 y preservó los derechos individuales de la nómina. El acuerdo fue suscripto por la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos y la Cámara de Servicios Petroleros junto a los sindicatos de base de Santa Cruz y Chubut y los jerárquicos australes, con el compromiso de sostener las dotaciones de personal y constituir una comisión tripartita para evaluar la continuidad operativa en campos maduros. (Agencia OPI Santa Cruz)