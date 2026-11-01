Condenaron al asesino de Jorge Nieves

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(OPI Chubut) – El tribunal popular avaló la acusación del Ministerio Público Fiscal pero admitió el atenuante planteado por la defensa técnica, mientras la audiencia de cesura quedó fijada para el 10 de noviembre.

Un jurado popular declaró culpable a Mauro Pavei por el homicidio cometido con arma de fuego en estado de emoción violenta contra Jorge David Nieves, de 36 años, en Comodoro Rivadavia. La resolución judicial recayó tras la segunda jornada del debate oral sustanciado en la jurisdicción petrolera de Chubut, donde se ventilaron los hechos acontecidos el 27 de febrero de 2025 en el barrio Quirno Costa.

La víctima formaba parte del denominado Clan Nieves, grupo asociado a un extenso prontuario delictivo en la ciudad, cuyo hermano Matías Nieves también resultó asesinado mediante disparos en la vía pública durante enero de 2025. Durante la etapa de alegatos de clausura, el fiscal general Martín Cárcamo dio por demostrada la materialidad del crimen y la responsabilidad penal del acusado, requiriendo el veredicto condenatorio ante los ciudadanos legos.

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Veredicto popular y atenuante por emoción violenta

El tribunal ciudadano resolvió la culpabilidad de Mauro Pavei bajo la figura de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, pero atenuado por el estado de emoción violenta, criterio que había sido introducido por la defensa técnica durante el litigio. En los hechos, la representación legal del imputado reconoció la autoría material del ataque armado en el barrio Quirno Costa, circunscribiendo su estrategia a la concurrencia de dicho trastorno emocional como causal de morigeración penal frente a la acusación originaria del Ministerio Público Fiscal.

El cuerpo que dictó el pronunciamiento estuvo conformado por 16 ciudadanos bajo la modalidad de juicio por jurados, estructurado con doce miembros titulares y cuatro suplentes, bajo la dirección técnica del juez penal Mariano Nicosia. Tras la lectura de la declaración de culpabilidad, la fijación del monto de la sanción privativa de la libertad quedó diferida para la correspondiente audiencia de cesura de pena, programada formalmente para el 10 de noviembre. (Agencia OPI Chubut)