Un joven recibió un disparo en el abdomen en Comodoro Rivadavia

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(OPI Chubut) – La víctima de 20 años fue internada en observación médica tras recibir un impacto en el abdomen, mientras las actuaciones policiales mantienen demorada a la agresora para esclarecer el motivo de la agresión armada.

Un joven de 20 años resultó herido con un disparo en el abdomen este jueves al mediodía en una vivienda de la calle Maipú al 1000, en la zona centro de Comodoro Rivadavia, luego de ser atacado por su pareja con un arma de fuego. El violento episodio requirió el despliegue inmediato de los servicios de emergencia médica y la intervención del personal de la Policía del Chubut en el inmueble urbano.

La víctima recibió asistencia sanitaria inicial en el lugar del hecho y fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, nosocomio público donde permanece internada bajo observación médica constante para evaluar la gravedad de la lesión provocada por el impacto de bala. En los hechos, la primera hipótesis preliminar trazada por las autoridades policiales indicaba que el disparo se habría efectuado al manipular un arma de fuego por parte de la joven involucrada.

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Sin embargo, la mujer quedó formalmente demorada por las fuerzas policiales debido a que las averiguaciones de rigor incorporaron la sospecha de una discusión previa de pareja como desencadenante directo de la agresión armada. La situación operativa permanece en desarrollo con la presunta autora del disparo demorada en sede policial para el esclarecimiento del hecho, en tanto el joven herido continúa internado bajo control médico en el Hospital Regional. (Agencia OPI Chubut)