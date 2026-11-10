Policía detuvo en Sarmiento a un hombre que apuñaló a su hijo

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(OPI Chubut) -El ataque ocurrió a las 5.30 horas en una vivienda de la calle General Paz. El herido fue hallado en un comercio de la avenida San Martín y derivado al hospital local.

Efectivos de la Policía del Chubut detuvieron en Sarmiento a un hombre de 62 años acusado de apuñalar a su hijo de 32 años durante un episodio de violencia familiar. El hecho se produjo a las 5.30 horas de la madrugada de un lunes, según el reporte policial preliminar.

La intervención de las fuerzas de seguridad se activó a partir de la denuncia radicada por una mujer, quien alertó que su padre había atacado con un cuchillo a su hermano en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle General Paz. Al arribar al domicilio señalado, los agentes constataron la presencia de manchas de sangre, aunque el lesionado ya no se encontraba en el inmueble.

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Ante esa situación, el personal policial desplegó un rastrillaje por las inmediaciones para dar con el paradero del hombre herido. En los hechos, la búsqueda culminó cuando los efectivos lograron localizarlo en un comercio situado sobre la avenida San Martín, desde donde se coordinó su inmediata derivación al hospital local de Sarmiento para recibir atención médica.

Mientras se desarrollaba el operativo de asistencia, la policía concretó la aprehensión del hombre de 62 años sindicado como autor de la agresión. El detenido quedó a disposición de la Justicia ordinaria, que abrió las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias y el origen del enfrentamiento familiar. (Agencia OPI Chubut)