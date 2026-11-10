Chubut

Policía detuvo en Sarmiento a un hombre que apuñaló a su hijo

Policía detuvo en Sarmiento a un hombre que apuñaló a su hijo
Policía detuvo en Sarmiento a un hombre que apuñaló a su hijo
- Publicidad -

(OPI Chubut) -El ataque ocurrió a las 5.30 horas en una vivienda de la calle General Paz. El herido fue hallado en un comercio de la avenida San Martín y derivado al hospital local.

Efectivos de la Policía del Chubut detuvieron en Sarmiento a un hombre de 62 años acusado de apuñalar a su hijo de 32 años durante un episodio de violencia familiar. El hecho se produjo a las 5.30 horas de la madrugada de un lunes, según el reporte policial preliminar.

La intervención de las fuerzas de seguridad se activó a partir de la denuncia radicada por una mujer, quien alertó que su padre había atacado con un cuchillo a su hermano en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle General Paz. Al arribar al domicilio señalado, los agentes constataron la presencia de manchas de sangre, aunque el lesionado ya no se encontraba en el inmueble.

- Publicidad -

Ante esa situación, el personal policial desplegó un rastrillaje por las inmediaciones para dar con el paradero del hombre herido. En los hechos, la búsqueda culminó cuando los efectivos lograron localizarlo en un comercio situado sobre la avenida San Martín, desde donde se coordinó su inmediata derivación al hospital local de Sarmiento para recibir atención médica.

Mientras se desarrollaba el operativo de asistencia, la policía concretó la aprehensión del hombre de 62 años sindicado como autor de la agresión. El detenido quedó a disposición de la Justicia ordinaria, que abrió las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias y el origen del enfrentamiento familiar. (Agencia OPI Chubut)

- Publicidad -
Periodismo independiente de la Patagonia

Elegí a OPI Santa Cruz como fuente preferida en Google

Recibí nuestras investigaciones, primicias y coberturas de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego directamente en Noticias Destacadas.

Agregar como medio preferido

Notas relacionadas

Chubut firmó un acuerdo federal de transparencia en Ushuaia

Chubut firmó un acuerdo federal de transparencia en Ushuaia

Dictaron la conciliación obligatoria ante el paro de los auxiliares de la educación

ATE Chubut inicia huelga de 48 horas en todas las escuelas

Comodoro Rivadavia recibe la 12ª edición de Expo Turismo

Comodoro Rivadavia recibe la 12ª edición de Expo Turismo

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Publicidad -
- Publicidad -

Más noticias

Pobreza en Argentina - Foto: NA

La pobreza sumó 3,4 millones de personas en un año

Wall Street

El riesgo país bajó 7% y cerró en 872 puntos básicos

Chubut firmó un acuerdo federal de transparencia en Ushuaia

Chubut firmó un acuerdo federal de transparencia en Ushuaia

Trump amenazó a Irán con un ataque militar antes del diálogo - Foto: The White House

Trump ve un impulso positivo para cerrar el conflicto con Irán