Binance restituye activos y congela fondos desviados

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La firma tecnológica reservó $6.34 mil millones propios para cubrir las pérdidas de sus usuarios tras un incidente reciente, mientras mantiene otros $3 mil millones congelados bajo rastreo conjunto con fuerzas de seguridad y socios del sector.

La compañía global de intercambio cripto Binance reservó más de $6.34 mil millones de sus propios fondos corporativos para cubrir las pérdidas patrimoniales de los usuarios, de acuerdo con una comunicación oficial preliminar emitida tras registrarse un incidente de seguridad en sus plataformas. El operador del mercado digital precisó que “ha comenzado a recuperar los activos afectados para los usuarios” y confirmó que mantiene $5 mil millones de esa partida asignados en los activos exactos de los tokens comprometidos para encarar la restitución directa.

Para cubrir el remanente necesario, la firma comunicó que completa la compra de los activos faltantes a través de canales directos de mercado y transacciones extrabursátiles (canales OTC). Voceros del operador explicaron que este mecanismo operativo se ejecuta “para igualar el formato de los activos de tokens restantes y abordar cualquier déficit de activos”, al tiempo que advirtieron que “este paso puede tomar más tiempo porque algunos tokens pueden tener baja liquidez y el acuerdo OTC también toma tiempo”.

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El desglose financiero difundido no computa los fondos protegidos que permanecen bajo procesos de verificación y recupero operativo. En este frente de contención técnica, la empresa informó que “actualmente, $3 mil millones han sido congelados, gracias a nuestros socios de la industria”, y confirmó que mantiene labores conjuntas con fuerzas del orden, emisores de tokens y firmas especializadas en inteligencia blockchain para rastrear e inmovilizar flujos adicionales de capital.

La conducción de Binance ratificó que continuará utilizando los recursos de la empresa para absorber el saldo negativo confirmado a medida que avancen los peritajes del incidente. Asimismo, la firma aseguró que “en última instancia, todos los fondos de los usuarios se verificarán públicamente a través de nuestra Prueba de Reservas”, mientras avanzan los trámites de cooperación judicial para recuperar la totalidad de las tenencias congeladas. (Agencia OPI Santa Cruz)