La presión fiscal del 56% lidera el reclamo de la UIA

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La Unión Industrial Argentina expondrá que la carga tributaria sobre la economía formal trepó al 56%, seis puntos por encima de 2023, en una cumbre con funcionarios nacionales y mandatarios provinciales.

La Unión Industrial Argentina (UIA) presentará su reclamo formal por el nivel de presión tributaria durante su Conferencia Industrial anual convocada para este martes en la Ciudad de Buenos Aires, donde expondrá que las cargas impositivas sobre el sector formal de la economía alcanzan el 56%. La entidad fabril contrastará este indicador con un relevamiento comparativo sobre 30 países ante la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El registro tributario expuesto por la entidad fabril se posiciona seis puntos porcentuales por encima de las mediciones de 2023 y encabeza la tabla internacional elaborada en el informe técnico. Frente a este cuadro fiscal, la organización gremial empresaria formalizará el planteo de un Pacto Fiscal Federal para la Competitividad Industrial, en una jornada pautada desde las 8:30 en las instalaciones del Golden Center porteño con la apertura formal del jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.

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La presidencia de la conferencia estará a cargo de Silvio Zurzolo, tesorero de la UIA, titular de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA) y presidente del Departamento de Educación, Tecnología e Innovación Productiva de la central fabril. La convocatoria integrará a empresarios, funcionarios, mandatarios provinciales y especialistas para tratar la coyuntura económica general y los efectos de la inteligencia artificial bajo la consigna “Talento argentino: la fuerza que transforma”.

La UIA convocó a gobernadores

La Unión Industrial Argentina dispuso un panel específico con los gobernadores Rolando Figueroa de Neuquén, Raúl Jalil de Catamarca, Marcelo Orrego de San Juan, Martín Llaryora de Córdoba y Maximiliano Pullaro de Santa Fe para evaluar la integración económica regional. Este espacio de debate entre los mandatarios provinciales concentrará sus exposiciones en el desarrollo de cadenas de valor orientadas a potenciar las actividades de los sectores de minería y energía en el interior del país.

La agenda del encuentro incorporará asimismo las exposiciones del neurocientífico Mariano Sigman y de la directora ejecutiva de Google Cloud, Natalia Scaliter, orientadas a evaluar las transformaciones tecnológicas en el ámbito laboral productivo. La jornada institucional de la entidad fabril culminará en la sede porteña tras el debate entre los representantes del sector privado y los funcionarios del Poder Ejecutivo sobre las condiciones operativas de las empresas. (Agencia OPI Santa Cruz)