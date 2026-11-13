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(OPI Chubut) – La magistrada Ana Karina Breckle determinó la inexistencia de perjuicio patrimonial en el sindicato estatal, calificó de sesgada la investigación del fiscal Lucas Papini y señaló que la denuncia interna fue falsa.

La jueza penal de Rawson, Ana Karina Breckle, absolvió de manera reciente al secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Chubut, Guillermo Quiroga, en el juicio oral por presunta administración fraudulenta. La magistrada resolvió el sobreseimiento definitivo al alcanzar una “certeza negativa absoluta” sobre la comisión del delito investigado entre noviembre de 2019 y mayo de 2023.

La acusación impulsada por el fiscal general Lucas Papini, del Ministerio Público Fiscal, imputaba a Guillermo Quiroga el desvío sistemático de más de 22 millones de pesos desde cuentas sindicales hacia cuentas personales. La hipótesis acusatoria sostenía que el dirigente utilizó esos fondos para financiar viajes, bienes muebles y gastos familiares en incumplimiento de sus deberes estatutarios.

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Fallo de Ana Karina Breckle

La jueza Ana Karina Breckle desestimó la acusación del Ministerio Público Fiscal tras comprobar la ausencia de daño económico en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Chubut y cuestionar el enfoque de la fiscalía. En su resolución, la magistrada calificó de “sesgada” la pesquisa dirigida por el fiscal Lucas Papini y subrayó que la acusación pretendió invertir la carga de la prueba sobre el imputado.

Durante el debate oral en Rawson, las conducciones nacional y provincial de ATE ratificaron que el patrimonio institucional no registró faltantes desde la primera citación judicial. Integrantes de entidades financieras y autoridades de ATE Nacional acreditaron que las cuentas bancarias del gremio operan bajo un sistema de control cruzado, mientras que el análisis de los resúmenes personales de Guillermo Quiroga demostró consumos ordinarios sin excesos financieros.

La sentencia de la jueza Ana Karina Breckle responsabilizó a la denunciante y dirigente de ATE Chubut, Claudia Barrionuevo, por omitir sus funciones de auditoría como Secretaria de Finanzas del sindicato. La magistrada concluyó que ese cargo directivo le impedía alegar desconocimiento sobre el movimiento de los fondos gremiales durante el período cuestionado.

En coincidencia con los argumentos de la defensa técnica, el tribunal determinó que la presentación judicial contra Guillermo Quiroga constituyó una denuncia “armada y falsa”. El fallo estableció que la maniobra tuvo como objetivo desprestigiar al secretario general durante el proceso de elecciones internas de ATE Chubut correspondientes al mandato 2023-2027, quedando clausurada la instancia penal en los tribunales de Rawson. (Agencia OPI Chubut)