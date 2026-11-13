Patricia Bullrich confirmó sesión por la Ley de Discapacidad

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El oficialismo y la oposición firmaron el dictamen sin modificaciones en la Cámara alta y llevarán al recinto la norma de orden público permanente aprobada en Diputados.

La jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció que el Senado de la Nación tratará en el recinto la Ley de Discapacidad durante la sesión prevista para el jueves de la semana próxima. La iniciativa cuenta con despacho de comisión firmado el 4 de noviembre sin modificaciones respecto al texto aprobado en la Cámara baja.

El dictamen en la Cámara alta obtuvo el respaldo transversal de La Libertad Avanza, el peronismo, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y los bloques provinciales. A través de una publicación en la red social X, Bullrich afirmó: “Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”.

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El acuerdo parlamentario

El consenso legislativo que habilitó el avance de la Ley de Discapacidad en el Senado de la Nación se consolidó el 22 de octubre en la Cámara de Diputados, donde el proyecto obtuvo media sanción casi por unanimidad. Las negociaciones entre los bloques parlamentarios continuaron hasta el mismo inicio de aquella sesión para unificar criterios técnicos y políticos sobre el alcance de la medida.

Durante esa instancia de negociación en Diputados, los sectores de la oposición dura desistieron de su pretensión original de prorrogar la ley de emergencia vigente en el sector. En su lugar, las bancadas acordaron sancionar una norma de orden público con efectos permanentes, esquema que posteriormente ratificaron las comisiones de la Cámara alta sin introducir cambios al articulado.

El debate legislativo se desarrolló tras la visita a la Argentina del Papa León XIV, quien abordó la problemática de la discapacidad durante su estadía en el país y recorrió el Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, institución católica dedicada a la asistencia integral de personas con discapacidad.

Al cerrar su comunicación oficial en la red social X sobre la próxima sesión parlamentaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich sostuvo: “Como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”. (Agencia OPI Santa Cruz)