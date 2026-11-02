La Libertad Avanza negocia el Presupuesto 2027 con aliados

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El oficialismo busca dictaminar el proyecto de gastos y recursos de 2027 el 17 y 18 de noviembre, condicionado por demandas de coparticipación porteña, fondos universitarios, rebajas impositivas y reclamos productivos de cinco mandatarios provinciales.

La Libertad Avanza inició gestiones con bloques legislativos y gobernadores aliados para destrabar el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027, luego de postergar la firma del dictamen de mayoría tras las objeciones planteadas por las bancadas dialoguistas. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, encabeza las conversaciones informales para acordar modificaciones normativas e incluir iniciativas complementarias reclamadas por las provincias, con el objetivo de suscribir el despacho de comisión el 17 de noviembre y 18 de noviembre, y llevar el texto al recinto el 25 de noviembre.

La Libertad Avanza negocia modificaciones fiscales

La Libertad Avanza enfrenta exigencias directas de la Unión Cívica Radical, el PRO y Argentina Federal, sectores que reclaman una rebaja en el Impuesto a los Combustibles tras argumentar la falta de afectación específica hacia el mantenimiento de la red vial nacional. A esta postura se añade la exigencia de garantizar partidas para el área de discapacidad y el reclamo de los rectores de las universidades nacionales, quienes demandan elevar los recursos del sector a $11 billones, frente a los $7,3 billones que fija el texto original remitido por el Poder Ejecutivo Nacional.

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El bloque del PRO supedita su respaldo a la restitución de fondos coparticipables para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diferidos a un esquema de acuerdo directo entre el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. La bancada de origen macrista reclama además reducir la alícuota del Impuesto al Valor Agregado del 21% al 10,5% para huevos y derivados, junto con la fijación de garantías de plazos y esquemas tarifarios en las concesiones viales federales. Paralelamente, los gobernadores Osvaldo Jaldo de Tucumán, Gustavo Sáenz de Salta, Carlos Sadir de Jujuy, Maximiliano Pullaro de Santa Fe y Martín Llaryora de Córdoba reclaman tratar el proyecto de ley de Biocombustibles, paralizado por reparos de diputados de la provincia de Buenos Aires, mientras la bancada radical exige la sanción del régimen de incentivo a inversiones relevantes impulsado por el senador nacional Eduardo Vischi y la derogación de cuatro artículos presupuestarios.

El Ministerio de Economía de la Nación estructuró el proyecto de Presupuesto 2027 bajo una estimación de gastos consolidados por $216 billones, cifra que representa un aumento del 25,3% respecto de la base oficial comparativa, mientras que los recursos consolidados ascienden a $219,3 billones, con un incremento proyectado del 26,2%. La pauta macroeconómica remitida al Congreso contempla una inflación anual del 21,3%, una cotización del dólar oficial a $1.847 para el cierre de diciembre y un promedio cambiario anual fijado en $1.728, complementado con una previsión de alza del 3,4% en el consumo privado y del 0,6% en el consumo público.

En la distribución de las erogaciones, el Poder Ejecutivo Nacional asigna $150.913.491,9 millones a la cobertura de servicios sociales y destina $18.609.176,1 millones a la cancelación de servicios de la deuda pública. Para convalidar estas partidas en el recinto, La Libertad Avanza dispone de 95 bancas y requiere 129 presentes para el quórum reglamentario, por lo que aspira a estructurar una base potencial de 138 sufragios sumando 22 voluntades de la Unión Cívica Radical, el PRO, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, 9 escaños de Argentina Federal, 2 de Producción y Trabajo y cerca de 10 representantes de Provincias Unidas, además de contactos con Elijo Catamarca e Independencia. El desenlace de la votación parlamentaria quedó atado al cierre de las concesiones presupuestarias antes de la fecha límite de dictamen. (Agencia OPI Santa Cruz)