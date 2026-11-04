Casación Penal aceptó recurso en causa contra Milei

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La Sala II del máximo tribunal penal federal hizo lugar por mayoría a una queja para revisar la exclusión de dos damnificados particulares en el expediente que investiga al mandatario por la criptomoneda.

La Cámara Federal de Casación Penal concedió un recurso para revisar si dos presuntos damnificados pueden intervenir en calidad de parte querellante en la causa por la operatoria con la criptomoneda $LIBRA. La resolución procesal fue adoptada por la Sala II del tribunal en el expediente caratulado “Milei, Javier Gerardo y otros s/recurso de queja”, habilitando la instancia tras el rechazo previo dispuesto en instancias inferiores.

El pronunciamiento contó con el voto favorable de los jueces Alejandro W. Slokar y Angela E. Ledesma, quienes hicieron lugar a la queja contra la decisión adoptada por la Sala I de la Cámara Federal porteña. Dicho tribunal de apelaciones había ratificado la resolución originaria del Juzgado Federal N° 8 que desestimó el reclamo impulsado por los particulares Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna.

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En su fundamentación, el camarista Slokar determinó que los agravios expresados encuadran en causales del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación. Por su lado, la magistrada Ledesma adhirió al criterio de apertura al verificar una cuestión federal suficiente, mientras que el juez Guillermo J. Yacobucci votó en disidencia por declarar inadmisible el planteo con costas. La sede judicial dispuso además recaratular el legajo como recurso de casación, intimar a las partes y solicitar la remisión digital de las actuaciones a la cámara de origen.

Casación Penal habilita revisión procesal

La Cámara Federal de Casación Penal provocó repercusiones inmediatas en el Congreso de la Nación y el ámbito sindical a partir de la reapertura de la discusión sobre las querellas en la causa $LIBRA. El diputado nacional Maximiliano Ferraro, extitular de la comisión investigadora parlamentaria sobre el caso, señaló a través de sus canales públicos: “Hoy amanecimos con un mundo un poquito mejor y con una gran premisa”. El legislador añadió: “No está muerto quien pelea, quien, a pesar de las incertidumbres, tiene claro el horizonte y no duda en lo que hay que decir y hacer. No nos resignemos, sigamos creyendo que hay esperanza y futuro”.

En idéntico sentido, la diputada nacional Sabrina Selba remarcó que el expediente no constituye un trámite concluido y sostuvo que el sobreseimiento de los imputados no reviste carácter de firmeza formal. En paralelo, el diputado Pablo Juliano apuntó contra el criterio inicial del juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi al aseverar que lo ordinario en investigaciones penales radica en permitir que los perjudicados directos ejerzan la acusación particular.

Desde el sector gremial, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, exigió el avance de las pesquisas sobre la responsabilidad del Poder Ejecutivo y demandó explicaciones públicas directas por parte de la administración central. La tramitación judicial quedó formalmente supeditada al nuevo examen de admisibilidad que deberá emitir la Sala II respecto del rol activo de los denunciantes. (Agencia OPI Santa Cruz)