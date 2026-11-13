Gobierno nacional apostó a desregulación para impulsar polo digital

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En la Gala Endeavor Argentina 2026, el mandatario rechazó que la innovación destruya empleo, reivindicó la Inteligencia Artificial y marcó un contraste implícito con las advertencias del Papa León XIV.

El presidente de la Nación, Javier Milei, defendió el avance de la revolución tecnológica y de la Inteligencia Artificial durante su disertación en la Gala Endeavor Argentina 2026, realizada en el complejo Rut Haus de la Ciudad de Buenos Aires. Ante un auditorio integrado por referentes y emprendedores de todo el país, el mandatario sostuvo que la innovación constituye el principal motor para elevar la dignidad humana y refutó las teorías que advierten sobre la destrucción de puestos laborales.

Sin mencionarlo de manera directa, el jefe de Estado contradijo la postura del Papa León XIV, quien pidió prestar atención al impacto de la tecnología y en especial de la Inteligencia Artificial. Frente a los empresarios reunidos en el evento nocturno, Milei afirmó: “La tecnología multiplica lo que un hombre produce en una hora de trabajo. Esa productividad se traduce en salarios más altos, en productos más baratos y así cosas que antes eran un lujo hoy se encuentran al alcance de cualquiera”.

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El posicionamiento de la Argentina en la vanguardia digital

Durante su exposición ante los emprendedores en la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei remarcó que el crecimiento productivo derivado de la innovación beneficia en mayor medida a los sectores de menores recursos. En esa línea, el presidente señaló que aunque este fenómeno avanza a distintos ritmos según cada contexto geográfico e histórico, “termina llegando a todos y sobre todo a los más pobres, los que más ganan cuando todo se abarata”, destacando además el potencial de la Inteligencia Artificial en áreas como la salud y la educación.

En el tramo final de su discurso en la Gala Endeavor Argentina 2026, el mandatario enumeró las condiciones estructurales que posee la economía nacional para insertarse en el sector de servicios basados en el conocimiento. “Argentina tiene todo para ser protagonista”, enfatizó Milei al destacar la disponibilidad de recursos naturales, minerales, capital humano calificado y la orientación de su administración hacia la desregulación económica.

Al cerrar su intervención en el complejo Rut Haus, el jefe de Estado vinculó la disponibilidad de insumos estratégicos con las reformas impulsadas desde el Poder Ejecutivo nacional para consolidar un polo tecnológico internacional: “Somos un país con energía, minerales y talento, y un gobierno que decidió sacar las trabas del camino”. (Agencia OPI Santa Cruz)