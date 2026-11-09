Javier Milei registra un 66,4% de rechazo en encuesta nacional

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El 61,9% de los consultados considera incorrecto el rumbo del Gobierno y el 76,7% percibe una economía en recesión o estancada, aunque la oposición tampoco logra consolidar un liderazgo único.

El presidente Javier Milei registra un 66,4% de evaluación negativa sobre su gestión nacional, de acuerdo con una encuesta de la consultora Pulso Research. El relevamiento, efectuado sobre 1.500 casos mediante metodología online entre el 10 y el 17 de octubre con un margen de error de más o menos tres puntos porcentuales, expone además que el 61,9% de los argentinos considera incorrecto el rumbo del Gobierno.

Dentro del desglose sobre el desempeño de la Casa Rosada, el 50,5% de los entrevistados calificó la administración presidencial como “muy mala” y otro 15,9% la definió como “mala”. En la vereda opuesta, el 15,9% la evaluó como “buena” y apenas el 13% la consideró “muy buena”, mientras el mandatario acumuló un 64,5% de imagen negativa frente a un 32,4% de valoración positiva.

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Fuerte deterioro en la economía

La consultora Pulso Research determinó que el 76,7% de la población sostiene que la economía nacional se encuentra estancada o en recesión. Según el estudio, el 42,6% de los encuestados afirmó que el país atraviesa una recesión y el 34,1% señaló que permanece estancado, frente a un 18,8% que percibe crecimiento.

Respecto a las responsabilidades por la crisis, el 51% atribuyó los problemas económicos actuales al Gobierno de Milei, mientras que el 36,6% responsabilizó a la administración anterior. La política de ajuste oficial también cosechó cuestionamientos mayoritarios, ya que el 56,5% de los consultados consideró que el Ejecutivo “no está ajustando donde corresponde”.

El malestar económico impacta directamente en las expectativas sociales y en la agenda de prioridades ciudadanas. El 47,8% de los entrevistados manifestó sentimientos de enojo, desilusión, angustia, miedo o tristeza sobre el futuro del país, contra un 29,1% que expresó esperanza y un 20,9% que mencionó incertidumbre. En paralelo, el desempleo y la falta de trabajo encabezaron las preocupaciones con el 20,7%, seguidos por la corrupción y los privilegios (19,9%), la economía en general (16,3%) y los bajos salarios junto al costo de vida (10,8%).

El relevamiento de Pulso Research ubicó a la expresidenta Cristina Kirchner al frente del ranking de imagen de dirigentes políticos, con un 45,1% de valoración positiva y un 51,3% de negativa. Detrás se posicionó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien obtuvo un 41,5% de imagen favorable y un 49,1% de rechazo.

El tercer puesto correspondió a Sergio Massa, con un 39% de valoración positiva y un 54,5% de negativa, seguido por Patricia Bullrich, quien alcanzó un 38,4% a favor y un 56,4% en contra. En quinto lugar apareció Myriam Bregman, con un 37,9% de imagen positiva y un 35,3% de negativa.

El presidente Milei quedó relegado a la sexta posición de la tabla general con su 32,4% de imagen positiva y 64,5% de negativa. A pesar de ese retroceso, el jefe de Estado se mantuvo por encima de otros dirigentes medidos en el estudio, como Mauricio Macri, Diego Santilli, Maximiliano Pullaro y Sergio Uñac.

La oposición no consolida un liderazgo claro rumbo a 2027

A pesar del rechazo mayoritario a la gestión de Javier Milei, el estudio de Pulso Research reveló que una porción determinante del electorado no identifica a un referente opositor definido. Al consultar sobre quién ejerce el principal liderazgo de la oposición, el 22,1% respondió “no sabe/no contesta” y otro 21,4% sostuvo que “ninguno” o que “no hay líder”.

Entre quienes sí mencionaron a un dirigente, el gobernador Kicillof reunió el 20% de las respuestas y la expresidenta Kirchner obtuvo el 13,8%. Los números del informe exponen así un escenario de alta desaprobación oficial y deterioro de las expectativas económicas, combinado con una marcada fragmentación opositora de cara a las elecciones presidenciales de 2027. (Agencia OPI Santa Cruz)