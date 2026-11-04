La Justicia aguarda la pericia de audios sobre la causa ANDIS

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Los tribunales federales aguardan el peritaje de Gendarmería Nacional sobre los registros sonoros que involucran al extitular del organismo Diego Spagnuolo, mientras la defensa anticipó un planteo de nulidad y avanzan las indagatorias a droguerías.

La Justicia Federal aguarda la entrega formal del informe pericial de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, pieza técnica requerida en el expediente que involucra al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, tras la difusión preliminar de conclusiones que ejecutó el Poder Ejecutivo Nacional.

Voceros tribunalicios confirmaron que el estudio pericial carece de incorporación material al sumario probatorio, remarcando expresamente que “Gendarmería todavía no envió el informe“. Las actuaciones judiciales contradicen la comunicación oficial emitida recientemente desde los canales gubernamentales, donde la administración central aseveró que los peritos detectaron cortes, discontinuidades, rasgos de regrabación y elementos compatibles con manipulación mediante herramientas de inteligencia artificial en las grabaciones originales.

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Mauricio D’Alessandro formalizará la nulidad

El abogado defensor del exfuncionario, Mauricio D’Alessandro, declaró en declaraciones formuladas a Radio Rivadavia que promoverá la nulidad de las actuaciones penales contra el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, argumentando de forma pública que “fue una operación de inteligencia en su contra“. La postura de la defensa técnica se apoya en los argumentos difundidos sobre una eventual alteración previa de los archivos digitales, sumada a la advertencia respecto de que la cadena de custodia probatoria quedó “interrumpida” antes del inicio de la causa federal.

Pese a que el dictamen pericial continúa pendiente de ingreso en mesa de entradas judicial, la fiscalía interviniente activó una nueva tanda de declaraciones indagatorias sobre directivos de laboratorios y droguerías vinculados a la provisión de insumos médicos. La pesquisa penal busca determinar la participación corporativa en presuntas maniobras de cohecho, sobreprecios en contrataciones y desvío sistemático de partidas públicas asignadas a la cartera de discapacidad. (Agencia OPI Santa Cruz)