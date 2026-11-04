Chubut

Ignacio Torres negocia comicios unificados con Río Negro y Neuquén

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(OPI Chubut) – El Ejecutivo provincial evalúa fijar los comicios generales en agosto para debatir temas locales antes de la presidencial, condicionado a la resolución nacional sobre las elecciones primarias.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, inició gestiones con las administraciones provinciales de Río Negro y Neuquén para acordar un cronograma electoral unificado durante el año 2027, según se informó de manera preliminar.

El armado de este esquema conjunto mantiene como opción coincidir en el mes de agosto para los comicios generales de las tres provincias. No obstante, la confirmación de la fecha final está supeditada a las determinaciones que tome el gobierno nacional respecto a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

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Al fundamentar la iniciativa de desacople frente al plano nacional, Ignacio Torres aseguró que el objetivo es que “cada provincia pueda concentrar el debate electoral en sus propios asuntos antes de la elección presidencial”. En rigor, las partes prevén un pronunciamiento oficial conjunto en las próximas semanas para formalizar la coincidencia en el cronograma comarcal. (Agencia OPI Chubut)

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