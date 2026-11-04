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Un juzgado de San Pablo hizo lugar a una medida cautelar presentada por tres asociaciones de medios de Brasil. La resolución establece, en esta etapa del proceso, que las plataformas digitales no pueden obligar a los medios a autorizar el uso de sus contenidos para desarrollar IA como condición para mantener su presencia en las redes sociales.

La Justicia del Estado de San Pablo concedió el 3 de noviembre una medida cautelar contra Meta y suspendió la aplicación de cláusulas de sus nuevos Términos Comerciales, que la compañía tenía previsto implementar el 20 de noviembre.

La resolución responde a una acción conjunta de la Asociación Nacional de Diarios (ANJ), la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (ABERT) y la Asociación Nacional de Editores de Revistas (ANER), entidades que representan a empresas periodísticas de todo Brasil.

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Los cambios propuestos por Meta la habilitaban a recopilar, almacenar y procesar, mediante herramientas automatizadas, los contenidos publicados en los sitios web de los medios. Esos materiales podían utilizarse para desarrollar y mejorar sus productos, incluidos sus sistemas de inteligencia artificial, sin una autorización específica de sus titulares. Además, la continuidad de los medios en Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads quedaba condicionada a la aceptación de esas condiciones, sin posibilidad de rechazarlas.

Los cambios en los términos de Meta

Según la decisión judicial, la primera versión de las nuevas condiciones, difundida el 16 de octubre, incluía una referencia expresa al entrenamiento de sistemas. Tras la repercusión internacional, Meta eliminó ese término de la redacción.

Sin embargo, el juez señaló que la compañía mantuvo intactos los mecanismos de extracción de contenidos y la finalidad de desarrollar y perfeccionar sus productos, y conservó la previsión de incorporar recursos de inteligencia artificial generativa.

Qué resolvió la Justicia

La medida, firmada por el juez Guilherme Madeira Dezem, del 44.º Juzgado Civil del Foro Central de San Pablo, dispone:

Suspensión de las nuevas condiciones: quedan sin efecto las cláusulas que vinculaban la continuidad de los medios en las plataformas a la autorización para recopilar sus contenidos.

quedan sin efecto las cláusulas que vinculaban la continuidad de los medios en las plataformas a la autorización para recopilar sus contenidos. Garantía de acceso: Meta deberá mantener activas las cuentas, páginas y herramientas de los medios representados por las asociaciones en Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads, sin restricciones, represalias ni discriminación por rechazar los nuevos términos.

Meta deberá mantener activas las cuentas, páginas y herramientas de los medios representados por las asociaciones en Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads, sin restricciones, represalias ni discriminación por rechazar los nuevos términos. Prohibición de extracción de contenidos: la compañía no podrá utilizar herramientas automatizadas de extracción de datos (web scraping) sobre los sitios web de las empresas alcanzadas por la medida, ni emplear esos contenidos para entrenar o perfeccionar sus sistemas de inteligencia artificial.

la compañía no podrá utilizar herramientas automatizadas de extracción de datos (web scraping) sobre los sitios web de las empresas alcanzadas por la medida, ni emplear esos contenidos para entrenar o perfeccionar sus sistemas de inteligencia artificial. Sanciones económicas: el incumplimiento podrá dar lugar a una multa diaria de un millón de reales, con un límite de 100 millones.

El juez también declaró ineficaz la cláusula que establecía que las controversias debían resolverse ante tribunales de California. Con esa decisión reafirmó la competencia de la Justicia brasileña y la aplicación de la legislación nacional.

Los derechos de autor frente a la inteligencia artificial

El fallo sostiene que los contenidos periodísticos disponibles en internet no pierden la protección que les otorgan las leyes de derechos de autor. Su utilización para el desarrollo comercial de sistemas de inteligencia artificial requiere la autorización previa y expresa de sus titulares.

La decisión también destaca el desequilibrio de poder entre las grandes plataformas tecnológicas y las empresas periodísticas. Por eso considera que el acceso a servicios hoy esenciales para la distribución de información no puede condicionarse a la cesión forzosa y gratuita de derechos de propiedad intelectual.

Otro de los puntos considerados es que los medios no siempre son titulares de todo lo que publican. Fotografías de agencias, ilustraciones y colaboraciones de terceros pueden estar sujetas a derechos que las empresas periodísticas no están facultadas a ceder.

Asimismo, el juez descartó que herramientas técnicas como el protocolo robots.txt sean una protección suficiente frente a la extracción no autorizada de contenidos, ya que no tienen fuerza jurídica vinculante.

Un caso que se suma al debate entre medios y plataformas

La resolución se inscribe en una discusión internacional sobre las condiciones en las que los desarrolladores de inteligencia artificial pueden acceder a contenidos periodísticos y utilizarlos para entrenar sus modelos.

La decisión fija así, en esta fase cautelar, un criterio central: una plataforma no puede obligar a los medios periodísticos a autorizar el uso de sus contenidos para desarrollar inteligencia artificial como condición para mantener su presencia en las redes sociales.

La medida seguirá vigente hasta que se dicte sentencia definitiva. No constituye todavía un pronunciamiento sobre el fondo del litigio y puede ser apelada. Meta tiene cinco días para contestar, y las asociaciones cuentan con 30 días hábiles para presentar la demanda principal. (ADEPA/OPI Santa Cruz)