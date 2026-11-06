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Lula vinculó su reelección en Brasil con el escenario global

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: NA
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El mandatario brasileño relacionó su victoria del 25 de octubre frente a Flávio Bolsonaro con retrocesos electorales en Estados Unidos e Israel durante una transmisión oficial.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que su victoria en las elecciones presidenciales del 25 de octubre representa un hecho político de alcance internacional tras imponerse en la segunda vuelta frente al senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL). Durante una transmisión en directo junto al diputado federal André Janones, el mandatario vinculó el resultado electoral brasileño con los recientes reveses sufridos por sectores afines al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El jefe de Estado sostuvo que el desenlace de los comicios trasciende el ámbito nacional y señaló: “Yo todavía estoy un poco emocionado con el significado de esta victoria. Porque fue una victoria no para Brasil, fue una victoria para el mundo. Está inspirando al mundo entero”. En esa misma línea discursiva, el mandatario equiparó los procesos políticos de los tres países al manifestar: “En la misma semana en que gané, Netanyahu perdió en Israel y me parece que mi amigo Trump está perdiendo en Estados Unidos”.

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Lula da Silva planteó además que la votación popular ratificó un mandato en defensa de la soberanía estatal frente a condicionamientos externos y afirmó: “El pueblo brasileño despertó para decir que Brasil no acepta ser el patio trasero de nadie”. Respecto a la gestión del nuevo período de gobierno, el mandatario expresó que asume una responsabilidad superior a la de su primer mandato frente a los votantes que respaldaron su postulación y remarcó la exigencia de cumplir los compromisos asumidos durante la campaña electoral. (Agencia OPI Santa Cruz)

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