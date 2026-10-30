Brasil citó a la embajada argentina por Flávio Bolsonaro

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La Cancillería brasileña citó a la jefa de la misión diplomática en Brasilia para requerir precisiones sobre la logística terrestre y aérea desde Puerto Iguazú, bajo un esquema bilateral previamente degradado.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva citó a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasil, María Emilia Cortés, para exigir explicaciones formales sobre la supuesta colaboración de la administración nacional en el traslado de Flávio Bolsonaro hacia los Estados Unidos. La convocatoria oficial se originó luego de verificarse que el excandidato brasileño cruzó la frontera y abordó un vuelo privado en Puerto Iguazú.

La jefa de la misión argentina concurrió a la sede ministerial en Brasilia en una reunión celebrada en horas de la tarde, recibida por el embajador responsable del departamento de Sudamérica y jefe del Departamento del Mercosur de Itamaraty, João Marcelo Galvão de Queiroz. El encuentro se extendió por breves minutos y transcurrió sin la participación de las máximas autoridades ministeriales del vecino país, concluyendo sin anuncios a la prensa ni la difusión de comunicados oficiales.

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Itamaraty investiga la logística del vuelo

El diplomático Galvão de Queiroz formalizó ante la delegación argentina el pedido de informes para esclarecer si existió intervención del gobierno de Javier Milei en el dispositivo que facilitó el embarque aéreo hacia Norteamérica. Las autoridades de la Cancillería brasileña concentraron sus requerimientos en reconstruir la logística de la partida territorial en Puerto Iguazú, sin anunciar por el momento la aplicación de sanciones diplomáticas o medidas punitivas adicionales contra el Estado argentino.

Cortés asumió la conducción operativa de la delegación en Brasilia a partir del mes de agosto, cuando el embajador Daniel Raimondi concluyó sus funciones en el país vecino. Aquella salida se produjo en el marco de la decisión adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil de reducir el nivel de los vínculos bilaterales al rango de encargatura de negocios, instancia administrativa que permanece vigente mientras se aguarda el descargo formal sobre el operativo en la frontera. (Agencia OPI Santa Cruz)