Javier Milei cuestionó a Pedro Sánchez en la Cumbre Iberoamericana

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El mandatario argentino tensó la relación bilateral con Madrid al equiparar las doctrinas de izquierda con el fascismo, ausentarse de las ceremonias de Estado y exigir ante el auditorio internacional negociaciones británicas por Malvinas.

El presidente Javier Milei profundizó la confrontación política con su par español, Pedro Sánchez, al pronunciar su discurso en la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana desarrollada en la Galería de las Colecciones Reales. Tras un saludo formal distante entre ambos mandatarios al inicio de la jornada, el jefe de Estado argentino concentró su intervención en cuestionar las bases ideológicas de la administración anfitriona y las corrientes estatistas de la región.

Frente al auditorio de jefes de Estado, el mandatario libertario sostuvo que “el socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”. En su argumentación, planteó que ambas corrientes “concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política”. Asimismo, aseveró que tales esquemas “comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento”, al tiempo que señaló que los comicios de Chile, Colombia y Perú reflejan una reacción civil ante esas estructuras.

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Javier Milei fijó posición exterior

El presidente Javier Milei desplegó una agenda institucional paralela que marcó distancias protocolares con las autoridades de España. El mandatario no acudió a la apertura formal programada en el Teatro Real ni participó de la cena de gala ofrecida en el Palacio Real, optando en su lugar por concretar una reunión privada con el titular del partido Vox, Santiago Abascal.

En el tramo final de su mensaje ante la asamblea, el jefe de Estado argentino introdujo el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas dirigido a las autoridades del Reino Unido. En esa instancia, manifestó que “al gobierno británico le reiteramos nuestra disposición a negociar de acuerdo con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas”, remarcando que la administración británica debe cumplir las pautas internacionales que promueve en otros foros multilaterales. (Agencia OPI Santa Cruz)