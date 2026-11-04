La oposición cruzó a Luis Caputo por el alivio fiscal a pymes

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Legisladores de Unión por la Patria y de bloques opositores cuestionaron el alivio fiscal anunciado por el Palacio de Hacienda, alertaron sobre la vigencia acotada a mayo y presentaron un informe técnico sobre endeudamiento productivo en el Senado.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, comunicó la suspensión temporal de las ejecuciones fiscales y trabas judiciales contra pequeñas y medianas empresas, una disposición administrativa que desató inmediatas objeciones parlamentarias desde bloques opositores que calificaron el esquema como una respuesta tardía frente al deterioro productivo general.

La reacción legislativa surgió tras el respaldo público que otorgó a la medida la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. Frente a esa postura, el senador nacional por Unión por la Patria, Eduardo de Pedro, afirmó a través de su cuenta en la red social X que “si la medida que anuncia el gobierno es para suspender los embargos es porque ya llegaron tarde“. El legislador sostuvo que el factor de quebranto responde al programa macroeconómico general, al tiempo que advirtió que “las Pymes no aguantan más” y que “no se trata de poner parches sino de cambiar el rumbo” ante la pérdida de empleo y la caída de ingresos.

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El senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mariano Recalde, formalizó ante la Cámara Alta la presentación del informe técnico denominado Mapa de Morosidad de las PyMEs argentinas, documento elaborado por la entidad @cecargentina junto a delegados del sector productivo fabril y comercial. Recalde atribuyó el corte en la cadena de pagos a la recesión económica, remarcando que el endeudamiento de las firmas obedece al desplome simultáneo de ventas y producción.

A estos cuestionamientos se sumó el diputado nacional Pablo Juliano, quien advirtió sobre el alcance temporal de la tregua judicial al precisar que la suspensión de embargos del Ejecutivo rige únicamente hasta mayo, manteniendo abierta la incertidumbre financiera sobre el sector una vez concluido dicho plazo. (Agencia OPI Santa Cruz)