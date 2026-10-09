ATE Chubut anunció un paro de 24 horas en escuelas

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(OPI Chubut) – La medida de fuerza abarcará establecimientos escolares, delegaciones administrativas y dependencias centrales provinciales frente a la aplicación de quitas salariales y la ausencia de convocatorias oficiales.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) seccional Chubut ratificó un cese total de actividades por 24 horas programado para este viernes, con afectación directa sobre los establecimientos educativos, las delegaciones regionales y la sede central del Ministerio de Educación en Rawson.

La conducción sindical fundamentó la huelga en la ausencia de resoluciones formales frente a los reclamos laborales planteados por el personal de apoyo y maestranza del sector educativo. El gremio denunció además la continuidad de descuentos aplicados sobre los salarios de agentes que prestan servicios en diversas áreas de la administración pública provincial.

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El plan de acción gremial mantiene su cronograma original sin modificaciones operativas, dado que los canales oficiales del gobierno provincial no formalizaron ninguna instancia de negociación o mesa de diálogo paritario previa a la ejecución de la medida. (Agencia OPI Chubut)