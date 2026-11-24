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(OPI TdF) – La Dirección de Higiene Urbana recolectó el material en comercios de la capital fueguina y la Cooperativa K’aux realizó el enfardado en su planta para reincorporarlo al circuito productivo fuera de la isla.

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Higiene Urbana y en conjunto con la Cooperativa de Trabajo y Reciclaje K’aux, completó recientemente una nueva exportación de 25.120 kilos de cartón recuperado hacia el continente. El cargamento reunió desechos recolectados de manera periódica en distintos centros y sectores comerciales de la capital de Tierra del Fuego con destino a plantas de reciclaje industrial.

El esquema operativo divide las tareas entre la logística estatal y el procesamiento cooperativo dentro de Ushuaia. Tras el retiro programado en los locales comerciales por parte de los equipos municipales, el material ingresa a la planta de la Cooperativa K’aux, donde sus integrantes ejecutan el acopio, el acondicionamiento y el enfardado del cartón para su posterior comercialización y despacho marítimo o terrestre fuera de la isla, evitando el entierro de ese volumen en el relleno sanitario local.

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El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas de Ushuaia, David Ferreyra, confirmó la continuidad del operativo conjunto con los recicladores locales y destacó el impacto ambiental y productivo de la operatoria sobre la gestión de residuos sólidos urbanos de la ciudad.

Al detallar el alcance del envío realizado por la Municipalidad de Ushuaia y la Cooperativa de Trabajo y Reciclaje K’aux, David Ferreyra afirmó que “esta nueva exportación es parte del trabajo articulado con la Cooperativa K’aux, que nos permite seguir avanzando en el desarrollo de la agenda de sustentabilidad, no solo reduciendo el impacto de los materiales en el relleno sanitario, sino motorizando la economía circular y generando nuevas cadenas de valor“. (Agencia OPI Tierra del Fuego)