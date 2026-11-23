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(OPI TdF) – El jefe de Gabinete Jorge Canals advirtió que el Puerto de Ushuaia lleva casi diez meses sin obras bajo administración federal, denunció que la seguridad cuesta hasta cuatro veces más y confirmó un pedido de pronto despacho ante la Corte Suprema.

El jefe de Gabinete de Tierra del Fuego, Jorge Canals, rechazó la ampliación de la intervención nacional del Puerto de Ushuaia y confirmó que la administración provincial profundizará las acciones judiciales y administrativas para recuperar el control operativo de la terminal. El funcionario denunció que el Gobierno nacional absorbe los ingresos portuarios sin ejecutar obras de infraestructura y ratificó la continuidad de las inspecciones laborales y ambientales pese a las restricciones dispuestas por las autoridades interventoras.

Según relató Canals, los inspectores del Ministerio de Trabajo provincial y de las áreas ambientales enfrentaron impedimentos para ingresar a las instalaciones portuarias en Ushuaia. El jefe de Gabinete cuestionó la resistencia de la administración federal a someterse a los organismos de control locales y sostuvo textualmente que “esta intervención lo que quiere es que nadie la controle“.

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Las fiscalizaciones laborales comenzaron a raíz de denuncias sobre las condiciones de trabajo dentro del Puerto de Ushuaia, bajo el mismo régimen aplicable a cualquier establecimiento comercial o industrial de Tierra del Fuego. Al cuestionar el bloqueo al ingreso de los agentes provinciales, Canals afirmó que “parecería que quieren ser un principado dentro de la propia Provincia de Tierra del Fuego, que tenga sus propias leyes, sus propios controles“, y anticipó que el Ministerio de Trabajo volverá a inspeccionar el predio y evaluará eventuales clausuras o inhabilitaciones si constata riesgos para los trabajadores.

Reclamo ante la Corte Suprema

El Gobierno de Tierra del Fuego solicitó recientemente un pronto despacho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para obtener una resolución sobre el amparo presentado contra la intervención federal del Puerto de Ushuaia. Jorge Canals detalló que la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas provincial analizan además nuevas presentaciones judiciales debido a que la prórroga dispuesta por Nación pretende avanzar sobre sectores que actualmente permanecen bajo jurisdicción fueguina.

El funcionario defendió la potestad constitucional del Tribunal de Cuentas para auditar los recursos públicos generados por la terminal marítima de Ushuaia. En ese sentido, recordó que la intervención original se justificó en supuestos problemas de seguridad edilicia, pero subrayó que tras casi diez meses de gestión federal no ejecutaron trabajos significativos y denunció que las autoridades nacionales “no han hecho nada más que llevarse todos los recursos que tienen que ver fundamentalmente con la Provincia de Tierra del Fuego“.

Sobrecostos en la seguridad

Respecto al manejo financiero del Puerto de Ushuaia, Jorge Canals advirtió que los ingresos correspondientes a la Dirección Provincial de Puertos son administrados por organismos nacionales sin rendición pública detallada sobre su destino. El jefe de Gabinete de Tierra del Fuego también objetó el anuncio oficial de un plan de obras proyectado hasta 2028, al señalar que la intervención federal no precisó fuentes de financiamiento ni publicó licitaciones que permitan verificar su ejecución efectiva.

El puerto de Ushuaia en temporada alta –

El titular de la cartera política fueguina describió la parálisis operativa dentro de la terminal portuaria al afirmar que “no vi una máquina trabajando adentro, no vi un ingeniero, no vi un arquitecto, no vi nada“. En contraposición a la falta de inversión en infraestructura, Canals cuestionó las contrataciones directas realizadas bajo la intervención nacional y denunció que el servicio de seguridad privada en el puerto cuesta entre tres y cuatro veces más que antes del desplazamiento de las autoridades provinciales.

Disputa interna por la terminal fueguina

La ampliación de la intervención federal sobre el Puerto de Ushuaia se oficializó apenas dos días después de que Jorge Canals mantuviera reuniones en Buenos Aires con funcionarios del Ministerio del Interior y de la Jefatura de Gabinete nacional para conformar mesas de trabajo destinadas a destrabar el conflicto institucional. El funcionario de Tierra del Fuego calificó de contradictoria la decisión de prolongar la medida unilateral mientras existían instancias de diálogo abiertas.

De acuerdo con la evaluación del jefe de Gabinete provincial, el giro repentino en la postura del Gobierno nacional responde a disputas internas entre distintas áreas de la administración central que inciden directamente sobre el manejo del puerto de Ushuaia. Mientras se dirime el amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ejecutivo fueguino ratificó que mantendrá activos los controles ambientales y laborales en toda la jurisdicción portuaria. (Agencia OPI Tierra del Fuego)