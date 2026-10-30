ARCA prorrogó vencimientos de Ganancias y facilidades

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La administración tributaria fijó el 16 de noviembre como nuevo vencimiento para Ganancias del período 2025 y extendió los planes de facilidades de pago para MiPyMEs y pequeños contribuyentes hasta el 30 de diciembre de 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió hasta el 16 de noviembre el plazo formal para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente a personas humanas del período fiscal 2025. La disposición administrativa quedó formalizada a través de la Resolución General 5920/2026, difundida en la edición del Boletín Oficial, modificando el calendario original para las obligaciones impositivas de los contribuyentes alcanzados por el tributo.

La normativa emitida por el organismo recaudador prorrogó al mismo tiempo el plazo de adhesión a los regímenes especiales de facilidades de pago hasta el 30 de diciembre de 2026. Este diferimiento financiero abarca de forma directa a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), a los pequeños contribuyentes, al sector de salud y a las entidades sin fines de lucro que requieran regularizar pasivos fiscales vencidos, sin que la resolución oficial precise metas de recaudación asociadas al esquema.

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En sus considerandos técnicos, ARCA justificó la postergación señalando que “la decisión se tomó a partir del diálogo permanente que mantienen las autoridades del organismo y representantes de las entidades que nuclean a los profesionales de ciencias económicas”. El reporte emitido por el ente recaudador completó los fundamentos de la medida administrativa sosteniendo formalmente que las modificaciones se instrumentaron “con el objetivo de facilitar el cumplimiento tributario de los ciudadanos”. (Agencia OPI Santa Cruz)